Parte da Scano di Montiferro l’anteprima della sesta edizione di Bookolica

Scano di Montiferru

Si comincia domani con il laboratorio di fotografia Specchio riflesso

Scalda i motori la sesta edizione di Bookolica – il festival dei lettori creativi, che dal 7 al 9 settembre porta in scena una tre giorni di anteprime a Scano di Montiferro. Organizzato dall’associazione Bottega NoMade per la direzione artistica di Fulvio Accogli, Bookolica si presenta al pubblico con due laboratori a cura della street artist, performer e attivista nuorese Moju Manuli.

Un progetto dedicato ai più piccoli che prevede la partecipazione della comunità paesana, dei bambini e delle loro famiglie, per rinsaldare con il paese del Montiferru una collaborazione già avviata lo scorso anno.

Si comincia domani, giovedì 7 settembre, con Specchio riflesso, un laboratorio di fotografia che trasforma un semplice selfie in una presa di coscienza, un’autorappresentazione di sé attraverso i codici della street art.

“Arriveremo ad attraversare il paese con delle azioni collettive”, spiega Moju Manuli. “I bambini e le bambine realizzeranno dei selfie di fronte a uno specchio, dando una narrazione della propria identità. Le immagini create non sono destinate allo spazio dei social, ma a quello del proprio paese. Una volta stampate su carta da affissione verranno incollate come poster dai e dalle partecipanti al laboratorio, con un attacchinaggio collettivo, sui muri degli edifici comunali scelti per l’occasione. In questo modo chi ha realizzato lo scatto passa, con una giravolta, da osservare sé a osservare l’esterno. Dallo specchio lo scatto si sposta alla strada ‘immortalando’ le altre persone”.

L’attività di venerdì 8 settembre è dedicata invece alla poster-art con Terra acqua aria fuoco, laboratorio artistico, teorico e pratico durante il quale i partecipanti realizzeranno disegni da attacchinare poi in giro per il paese.

“Parleremo di street art e di come possiamo usarla per esprimerci e comunicare nei luoghi in cui viviamo”, aggiunge Moju Manuli, “lavoreremo su una narrazione che ci riporti agli elementi naturali del territorio, alle sue tradizioni e al nostro presente. Ogni partecipante realizzerà il proprio contributo disegnando e dipingendo su carta”.

Infine la giornata di sabato 9 settembre è dedicata all’affissione di foto e disegni, al mattino nelle vie del centro. Mentre al pomeriggio si terrà la presentazione dei lavori al pubblico con l’inaugurazione delle opere.

L’appuntamento con Bookolica prosegue in presenza dal 14 al 16 settembre, a Tempio Pausania, con un cartellone che, a partire dalla letteratura, incrocia musica e teatro, giornalismo d’inchiesta e narrazioni sportive, per un programma multidisciplinare e ospiti dall’Italia e dal mondo. Tra questi il pianista e compositore Angelo Trabace, che collabora con i grandi nomi della canzone d’autore italiana, da Baustelle a Dimartino; il giornalista e narratore sportivo Carlo Pizzigoni; Giulio Valesini di Report; la scrittrice algerina Lamis Saidi e tanti altri. Sempre a Tempio, dall’11 al 24 settembre, sarà inoltre visitabile la mostra di Guido Frieri Children of Ghana.

Ma Bookolica è anche online, con una fitta programmazione dal titolo Retrobottega che ha preso il via il 4 settembre e andrà avanti sino al 14, sul canale YouTube del festival. Al centro delle presentazioni e dei libri scelti, un focus. Bookolica è organizzato dall’Associazione Culturale Bottega NoMade, con il sostegno della Regione, della Camera di commercio di Sassari all’interno del programma Salude&Trigu, dei comuni di Scano di Montiferro e Tempio Pausania. La manifestazione è promossa con il supporto dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, di Acqua Smeraldina e dell’Università di Firenze.

Mercoledì, 6 settembre 2023