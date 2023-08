Parte anche nelle spiagge del Sinis di Cabras il servizio di salvamento a mare

Cabras

Attivate tre postazioni

A partire da oggi, 10 agosto e fino al 17 settembre le spiagge del Sinis saranno sorvegliate dall’occhio attento dei bagnini del salvamento a mare.

A Cabras l’amministrazione guidata dal Sindaco Andrea Abis ha trovato una soluzione al problema del servizio di soccorso in spiaggia che ha causato un forte ritardo nella presenza del personale di salvamento nelle torrette.

“Quest’anno, per la prima volta, ci siamo trovati a dover affrontare la seria difficoltà di non trovare fin da subito l’offerta del servizio dei bagnini. Non è stato semplice ma abbiamo preteso la garanzia della giusta retribuzione per chi lavora in un’attività di particolare responsabilità e che deve vedere come primo punto la professionalità e la qualificazione degli operatori. I costi che dovranno essere sostenuti sono cresciuti sensibilmente” afferma il Sindaco Andrea Abis.

Il Comune di Cabras ha ricevuto il finanziamento regionale per il servizio pari a 34 mila euro e ha contribuito con ulteriori 10 mila euro che provengono dal bilancio comunale, riuscendo a garantire la presenza di tre postazioni, una a San Giovanni di Sinis, una a Is Arutas e una a Maimoni.

“Se dovessimo organizzare il servizio in modo ottimale, considerando per esempio una decina di postazioni e per tre mesi di attività, con i prezzi attuali di affidamento dovremmo far fronte a una spesa inaccessibile per il bilancio comunale, arrivando a superare i 400 mila euro – prosegue il primo cittadino -. È urgente che la materia sia affrontata sul tavolo regionale in modo diverso: occorre programmare un piano con livelli di rischio e assegnare una corretta contribuzione ai Comuni a inizio anno. Solo così potremmo restituire un vero servizio di sicurezza generale e turistico.”

Nelle tre torrette del litorale i bagnini sono dotati di pattino e cassette del pronto soccorso e a breve potranno utilizzare anche i sup per un avvicinamento più agevole ai bagnanti in difficoltà.

Il servizio funzionerà dalle ore 10 alle 19 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica fino al 3 settembre. Successivamente si continuerà per altri due fine settimana nei giorni di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 settembre e venerdì 15, sabato 16 e domenica 17.

