Stamane i vicini di casa e qualche parente di Tonino Porcu facevano la spola increduli tra via Nessi e il vicoletto dove abitava il pensionato ucciso. Tra loro anche Raffaele, uno dei due fratelli ancora in vita di Tonino Porcu. Tutti lo ricordano con commozione.

“Abbiamo posizionato il palo della luce per rendere più sicura la zona”, il commento del sindaco, “purtroppo questo non ha fermato il responsabile dell’omicidio”.

“Dietro la morte di Tonino Porcu”, ha detto ancora il sindaco Stefano Licheri, “non vedo legami con il degrado sociale tra i giovani, il mondo della droga o ancora gli interessi economici della campagna, anche perché Tonino aveva lasciato il lavoro da tanto tempo e ormai era un pensionato a tutti gli effetti. Era una persona anziana che viveva sola. Credo invece si sia trattato di una rapina finita in tragedia. Purtroppo accade troppo spesso in tanti paesi”.

Stefano Licheri

“Purtroppo siamo di fronte a un nuovo episodio di sangue che turba Ghilarza”, ha evidenziato ancora don Paolo, ricordando le tragiche vicende di cronaca nera che hanno segnato il paese nell’ultimo decennio. “Ferite come questa”, ha detto ancora il sacerdote, “devono farci riflettere. Dobbiamo capire i contorni della vicenda, penso però che all’interno della comunità di Ghilarza non si nascondano dissidi particolari”.

“Tonino era un uomo gioviale”, ha dichiarato ancora il sindaco Licheri, “era sempre in giro per il paese e amava chiacchierare con tutti”.

Don Paolo Contini

Fonte: Link Oristano

