Arborea

Il Comune vuole coinvolgere cittadini e imprese



Proseguono ad Arborea gli incontri di approfondimento sulle comunità energetiche, promossi dal Comune in collaborazione con Legacoop Sardegna: mercoledì 3 agosto il terzo appuntamento, alle 20.30 in piazza Maria Ausiliatrice. Come sempre sono coinvolti imprese, privati cittadini, scuola e comunità parrocchiale.



Si discuterà in particolare sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) relative al Parco agrisolare – che prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici a uso produttivo nel settore agricolo – e al finanziamento delle comunità energetiche nei piccoli comuni, attraverso forme di credito agevolato.

L’amministrazione comunale presenterà inoltre l’aggiornamento del Piano d’azione per l’energia sostenibile (Paes) al nuovo Piano di azione per l’energia sostenibile e per il clima (Paesc), al quale Arborea ha recentemente aderito.

Tra i relatori dell’evento, i docenti dell’Università di Cagliari Fabrizio Pilo (prorettore alla Ricerca e all’Innovazione) ed Emilio Ghiani, l’ingegnere esperto in energetica Gianni Mascia, l’ingegner Giorgio Demurtas e Giovanni Murru di Coldiretti Sardegna e Paolo Mele di Confagricoltura Sardegna, in rappresentanza delle associazioni di categoria. Interverrà anche il il presidente di Legacoop Sardegna, Claudio Atzori.

In apertura dei lavori i saluti dell’amministrazione comunale da parte della sindaca Manuela Pintus.

Lunedì 1° agosto 2022