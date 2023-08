Parchi, viabilità rurale e strade urbane: a Neoneli un piano di lavori pubblici per oltre 3 milioni di euro

Neoneli

Il sindaco Salvatore Cau elenca i progetti avviati e quelli in programma

Non solo attività culturali, sociali e legate al mondo della scuola: l’amministrazione comunale di Neoneli sta portando avanti diverse opere pubbliche. Alcune sono in corso e altre da avviare: l’importo complessivo supera i 3 milioni di euro.

Questi i principali interventi: la riqualificazione di tutto l’impianto di illuminazione pubblica di strade, piazze e altri spazi pubblici (233.000 euro), la riqualificazione della zona artigianale (600.000 euro) e la riqualificazione del parco dell’Angelo (400.000 euro). E ancora i lavori nel cimitero (100.000 euro) e la sistemazione della strada rurale Salacche (30.000 euro), della strada Neoneli – S’Angelu (576.000 euro), della strada rurale Martis (200.000 euro) e delle strade rurali Santa Maria e S’Arangiu (57.000 euro).

All’elenco si aggiunge la realizzazione di un parco urbano (400.000 euro), la sistemazione del cortile della Scuola Primaria Maria Lai (93.000 euro), la sistemazione della strada rurale Sa Perda Orrubia (51.000 euro), il prolungamento pavimentazione in via San Pietro (20.000 euro) e la progettazione di interventi di riqualificazione della piazza Italia e del Parco delle Rimembranze (17.000 euro) e per i completamento del restauro di Casa Cherchi (31.000 euro), oltre alla progettazione per la sistemazione della strada rurale di Nole (20.000 euro ).

Il sindaco Salvatore Cau ricorda che di recente è stato presentato un progetto alla Regione Sardegna per la sistemazione e la messa in sicurezza della viabilità urbana, per un importo complessivo di euro 300.000.

“Parallelamente a tutte le attività immateriali relative al sociale, alla cultura, al diritto allo studio e alla promozione del territorio”, commenta Cau “stiamo portando avanti un programma di opere pubbliche finalizzate al completamento della riqualificazione del centro urbano, per rendere il nostro paese più bello e accogliente. Puntiamo anche a riqualificare le infrastrutture rurali a sostegno del mondo della campagna e a valorizzare la piccola zona artigianale, che negli ultimi anni, grazie allo sviluppo del settore vitivinicolo, sta diventando elemento essenziale a sostegno dell’insediamento delle nuove cantine”.