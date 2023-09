Parchi eolici, interviene il consigliere regionale Loi: “Serve uno stop, si ascoltino le comunità locali”

Energia L’appello dopo le numerose manifestazioni di protesta

Diego Loi

Cagliari

L'appello dopo le numerose manifestazioni di protesta

“La Regione e lo Stato ascoltino la voce delle comunità locali”. L’appello arriva dal consigliere regionale del gruppo Alleanza Rosso-Verde Diego Loi, a margine delle manifestazioni che si stanno svolgendo in questi giorni contro la realizzazione di alcuni impianti di energia eolica in diversi paesi della Sardegna.

“Da Cagliari a Solarussa”, ha affermato Loi, “passando per il Montiferru migliaia di persone stanno protestando pacificamente contro l’installazione di nuovi impianti. Sono convinto che le persone vadano ascoltate. Ci si deve fermare a riflettere tutti insieme sul futuro energetico dell’isola con un’idea ben precisa di Sardegna e di sviluppo. Sappiamo bene che la transizione energetica è un aspetto fondamentale, ma lo sono altrettanto il paesaggio e i percorsi democratici per intraprendere queste decisioni”.

Diego Loi, assieme ai consiglieri del gruppo Alleanza Rosso-Verde in Consiglio regionale Lai, Caddeo, Piu, Cocco e Orrù, ha presentato, come primo firmatario, una proposta di legge in cui si stabilisce una moratoria totale per la sospensione di tutti i procedimenti presentati per la realizzazione dei parchi eolici in attesa della predisposizione del piano energetico regionale e in particolare della individuazione delle aree idonee. La proposta di legge prevede inoltre che il parere dei Comuni nelle autorizzazioni dei nuovi impianti diventi vincolante.

“Si tratta di un provvedimento la cui approvazione non è più procrastinabile, la Sardegna deve poter avere voce in capitolo nelle scelte del proprio futuro nel campo dell’energia, con il massimo coinvolgimento possibile dei vari livelli istituzionali”, conclude Loi, “siamo favorevoli all’utilizzo di fonti rinnovabili, ma non al loro posizionamento indiscriminato e senza regole”.

Venerdì, 15 settembre 2023

