Cabras

Importante sentenza emessa nel caso sollevato da una automobilista

Importante sentenza della Sezione civile del Tribunale di Oristano, emessa dal giudice Tania Scanu, sull’annosa vicenda dei parcheggi a pagamento nel litorale di Cabras. La giudice Scanu ha accolto il ricorso di una cittadina di Cabras, Licia Meli, che nell’estate del 2017 era stata multata dalla polizia locale: le era stato contestato di aver parcheggiato la propria auto sull’arenile di quarzo, contravvenendo all’ordinanza del Comune.

Licia Meli aveva presentato ricorso contro quella multa, ma il Comune lo aveva rigettato. La donna si era rivolta allora al giudice di pace che l’aveva condannata. Aveva pagato la multa e le spese legali, ma allo stesso tempo impugnato la sentenza, presentando appello al Tribunale, assistita dall’avvocato Ileana Pisano. Il Tribunale ora le ha dato ragione. La giudice Scanu dice in sostanza che l’area interessata dal divieto non era ben identificabile: mancava una linea di demarcazione con la strada e altre auto si trovavano parcheggiate nella zona. Il Comune è stato condannato a pagare il costo di multa e spese legali.

Di seguito un estratto della sentenza della Sezione civile del Tribunale di Oristano, emessa dal giudice Tania Scanu.

L’appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto. In primo luogo, devono essere respinte le eccezioni sollevate, in via preliminare, dall’appellato in ordine all’inammissibilità dell’appello.

Difatti, l’acquiescenza che preclude il gravame consiste nell’accettazione della sentenza attraverso la manifestazione della volontà di non impugnare; manifestazione che può avvenire anche in forma tacita, quando la parte interessata abbia posto in essere atti, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione, dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca e senza margini di dubbio, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia (cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 23482/2010).

A tale proposito, è consolidata in giurisprudenza l’opinione secondo cui l’adempimento del soccombente al comando giudiziale, avente per oggetto il pagamento di somme, non è, da solo, sufficiente per ritenere univocamente manifestata la volontà di non impugnare la sentenza che lo contenga, ancor più ove si consideri che la pronuncia di primo grado è provvisoriamente esecutiva fra le parti.

Inoltre, la parte appellante ha precisamente indicato di quali parti della sentenza intenda ottenere la riforma e per quali motivi di fatto e di diritto e, dunque, è priva di fondamento anche la censura fondata sull’asserita violazione del disposto dell’art. 342 cod. proc. civ..

In riferimento ai motivi d’appello, occorre premettere, quanto all’efficacia probatoria dell’atto pubblico, che, secondo una diffusa e condivisibile opinione, il processo verbale di accertamento della violazione di norme di legge o regolamentari punite con sanzione amministrativa è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., (tra l’altro) nei limiti dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, intendendosi per “fatti” gli accadimenti direttamente conoscibili senza necessità di compiere apprezzamenti fondati su percezioni sensoriali, mentre a confutazione delle mere valutazioni compiute dall’accertatore è sempre ammessa la prova contraria, senza necessità di proporre querela di falso (cfr., fra le tante, Cass. civ. n. 28060/2017).

Per quanto attiene alla fattispecie concreta, in un contesto in cui, dall’esame della documentazione fotografica prodotta in atti (doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del Comune di Cabras), non appare ictu oculi individuabile, sia per la mancanza di una netta linea di confine fra la spiaggia e la contigua strada sterrata sia per la presenza di vegetazione, il punto esatto ove inizia l’arenile, deve dunque escludersi, diversamente da quanto sostenuto dal Comune appellato e ritenuto dal primo Giudice, che il verbale di accertamento su cui si fonda l’ordinanza-ingiunzione opposta sia coperto da fede privilegiata nella parte in cui vi risulta affermato che l’autovettura Fiat Panda della signora Meli sostasse sull’arenile di quarzo; in una condizione di obiettiva incertezza sullo stato dei luoghi, l’asserzione del verbalizzante costituisce, infatti, il frutto di un personale apprezzamento che, come tale, è confutabile con qualunque mezzo di prova.

La sentenza appellata è dunque errata nella parte in cui il Giudice di pace ha testualmente affermato: “si evidenzia come il verbale impugnato, trattandosi di atto redatto da pubblici ufficiali e contenente fatti accertati personalmente e visibilmente, corredati da adeguata documentazione fotografica, gode dell’efficacia di atto pubblico ex art. 2700 c.c. e, di conseguenza, fa piena prova fino a querela di falso; di conseguenza, per provarne la falsità e/o inattendibilità, la ricorrente avrebbe dovuto avvalersi di tale istituto.” (pag. 3 della sentenza appellata).

È, altresì, fondato il motivo di appello che concerne l’omessa pronuncia sulla censurata mancanza di segnali inequivocabilmente distintivi delle aree attinte dal divieto di parcheggio.

A tale riguardo, il Comune di Cabras, assumendo che nella fattispecie concreta fossero inapplicabili le disposizioni del Codice della Strada, ha postulato che non sussistesse alcuno specifico obbligo di apporre cartelli delimitavi delle aree di sosta vietata e che, pertanto, fosse sufficiente a legittimare l’esercizio del potere sanzionatorio speso nei confronti della signora Meli la pubblicazione dell’ordinanza sindacale n. 44/2014 nell’Albo pretorio comunale e nel sito internet dell’Area Marina Protetta del Sinis, da ritenersi legalmente conosciuta ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009.

Sebbene possa condividersi la tesi dell’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni del Codice della Strada – e ciò in quanto l’arenile certamente non rientra nel concetto di strada intesa quale area ad uso pubblico specificamente destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (v. artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992 che delimitano l’ambito di applicabilità del Codice della Strada) –, preme evidenziare che, nel giudizio di primo grado, l’opponente si era doluta del fatto – sostanzialmente ignorato dal Giudice di pace, come evidenziato nell’atto di appello – che, essendo la linea dell’arenile soggetta a mutamento a causa dell’azione degli agenti atmosferici e delle correnti marine, risultasse impossibile per l’utente medio, in assenza di apposita segnaletica, individuare l’area precisamente interessata dal divieto.

Tale considerazione impone di ritenere – incombendo sul giudice il dovere di qualificare la domanda alla luce del suo significato sostanziale e a prescindere dalle parole utilizzate dalle parti, vieppiù in casi come quello concreto, in cui la parte scelga di presentare il ricorso personalmente senza avvalersi dell’ausilio di un legale – che, nel giudizio di primo grado, l’opponente avesse invocato la ricorrenza di un errore scusabile (art. 3, comma 2, L. n. 689/1981).

In tale prospettiva, sulla base della censura formula in appello – come già ricordato – concernente l’omessa pronuncia sull’illegittimità della mancanza di apposizione di segnaletica delimitante le aree colpite dal divieto di sosta, l’opposizione proposta in primo grado deve ritenersi fondata.

Difatti, in un contesto in cui l’assenza di cartelli costituisce fatto incontroverso, l’inesistenza di una netta linea di demarcazione fra l’arenile e la strada sterrata e la presenza di vegetazione che, contornando la via adibita al passaggio di mezzi e persone, nasconde il fondo sottostante – sicché è lecito affermare, esaminata la documentazione fotografica prodotta dal Comune di Cabras, che la presenza del quarzo ai margini della strada, ovverosia proprio nella fascia in cui era stata parcheggiata l’autovettura dell’appellante, non è ictu oculi percepibile – inducono a ritenere, anche in considerazione del fatto che nel momento dell’accertamento diversi autoveicoli risultavano parcheggiati nella medesima area (circostanza che ulteriormente comprova l’oggettiva difficoltà, per l’utente medio, di distinguere, in quello specifico punto, l’arenile dalla strada sterrata), che la signora Meli, attesa la mancanza di segnaletica idonea a delimitare l’area interessata dal divieto, non sia stata posta nella condizione di orientare univocamente la propria condotta nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza n. 44/2014, incorrendo, pertanto, in errore non determinato da propria colpa.

La sentenza del Giudice di pace deve pertanto essere riformata anche in ragione dell’omessa pronuncia sulla questione appena esaminata e nella parte in cui è testualmente affermato che “la condotta dalla stessa (la signora Meli) assunta è davvero inescusabile.” (pag. 3 della sentenza appellata).

In definitiva, per le suesposte ragioni, l’appello deve essere accolto, restando assorbiti tutti i restanti motivi di gravame (in particolare, quanto all’omessa valutazione delle prove indicate dall’appellante nel giudizio di opposizione, risultando le fotografie prodotte in atti sufficienti a statuire sulla fondatezza dell’opposizione e dell’appello).

Secondo il criterio della soccombenza, il Comune di Cabras deve essere condannato a rifondere allo Stato – giacché Licia Meli è ammessa al gratuito patrocinio – le spese, riferibili all’appellante, dei due gradi del giudizio, che si liquidano, nella misura indicata nel dispositivo, applicando, in base al valore della domanda, i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di valore inferiore a euro 1.100,00, con riduzione, quanto al procedimento di primo grado, in quanto istruito a mezzo di soli documenti, delle competenze relative alla fase istruttoria, che devono, invece, essere integralmente escluse per il processo d’appello, non essendo stati svolti adempimenti istruttori nuovi; le competenze, così quantificate, devono, poi, essere dimezzate, non potendo il soccombente, per costante giurisprudenza, essere condannato a rifondere all’Erario più di quanto liquidabile al difensore della parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Sabato, 26 marzo 2022