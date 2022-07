San Vero Milis

Nelle aree attigue colonnine diverse

Questa estate saranno due le società che gestiranno i parcheggi a pagamento a Putzu Idu. La Sis – che controlla anche gli stalli blu di S’Arena Scoada – gestirà come nel 2021 l’area di sosta di via Zinnigas, il lungomare invece andrà alla Easy Help, che monterà i parcometri anche a Sa Mesa Longa e Sa Marigosa. Una scelta, quella del Comune di San Vero Milis, che non è andata giù alla Sis.

“Affidare la gestione delle aree pubbliche di sosta a pagamento a due operatori differenti nello stesso territorio comunale”, si legge in una nota firmata dall’amministratore delegato della società umbra, Alessandro Guerra, “rappresenta un elemento di confusione e inefficienza”.

Il sindaco Luigi Tedeschi è convinto che la presenza di due gestori, in particolare a Putzu Idu, non genererà confusione. Di diverso avviso, invece, è la Sis: “Risulta del tutto prevedibile che la presenza di parcometri e operatori addetti al controllo gestiti da differenti operatori economici in aree di sosta adiacenti ingenererà problematiche per l’utenza e per le aziende coinvolte”, ha precisato ancora l’amministratore delegato, “soprattutto in riferimento all’attività di controllo del pagamento della tariffa di sosta”.

“Per quanto attiene la scelta di non invitare la scrivente società a formulare una propria offerta relativa ai servizi di gestione presso le aree di sosta di nuova istituzione”, ha concluso Guerra, “riteniamo che alcun limite relativo al principio della rotazione avrebbe potuto impedire l’ampliamento della platea dei possibili candidati, posto che tali aree non erano mai state soggette al pagamento della tariffa di sosta, né tantomeno affidate alla nostra società.

