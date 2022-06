Cabras

Ma ogni sera dalle 20 all’una la sosta sarà gratuita, per far lavorare bar e ristoranti



Da venerdì 10 giugno si pagherà per parcheggiare l’auto sul litorale di San Giovanni di Sinis, Is Arutas e Mari Ermi. È quasi tutto pronto: nelle aree destinate alla sosta – delimitate da paletti e corde – si stanno montando i cartelli informativi con condizioni del servizio e tariffe. Per il pagamento saranno a disposizione 27 totem, tre in più rispetto allo scorso anno.

A partire da lunedì 6 giugno – dalle 9 alle 13 – sarà aperto per 15 giorni consecutivi l’ufficio abbonamenti presso il centro polivalente di via Tharros, a Cabras. In seguito l’apertura sarà garantita per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Quest’anno il personale dell’ufficio è raddoppiato: con due operatori sarà possibile procedere in maniera più rapida, riducendo notevolmente le code.

L’abbonamento potrà essere acquistato anche online tramite il sito Muvin Cabras (sis.city) o dallo smartphone con l’applicazione Muvin. Scegliendo ‘Cabras’ tra le varie località, l’applicazione rende note le aree di parcheggio presenti nel territorio cabrarese, garantendo anche la possibilità di acquistare un ticket giornaliero.

Il cittadino avrà a disposizione una mappa che indica fra l’altro dove è possibile trovare i servizi igienici, le spiagge dog-friendly, i defibrillatori, nonché il contatto diretto per la segnalazione incendi. Muvin consente anche l’acquisto di biglietti per eventi e per accedere al museo civico “Giovanni Marongiu”.

Il tariffario per il servizio parcheggi estivo approvato dalla Giunta con una delibera del 18 maggio prevede ovviamente importi differenziati secondo le dimensioni dei veicoli e la durata della sosta: un’auto, ad esempio, pagherà da un minimo di 3 euro per due ore a un massimo di 7,50 euro per l’intera giornata, fino alle 20.

Anche quest’anno l’amministrazione ha previsto sosta libera dalle 20 all’una del mattino, così da incentivare la permanenza nelle località di mare nella fascia serale, a beneficio delle attività bar e ristoranti. Dopo l’una invece scatterà la tariffa notturna.