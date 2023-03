Parcheggi a pagamento nelle spiagge del Sinis: si comincia il primo weekend di giugno

Cabras

Ecco la mappa

Partirà il fine settimana del 3 e 4 giugno il servizio di parcheggi a pagamento nelle spiagge del Sinis. E durerà 99 giorni, fino al 24 settembre, con un calendario ben preciso: il 3 e 4 giugno, il 10 e 11 giugno e poi dal 16 giugno al 17 settembre e il 23 e 24 settembre.

È quanto prevede il bando pubblicato dal Comune di Cabras con una tempistica che permetterà l’avvio della stagione alle date previste e l’affidamento del servizio prima delle prossime elezioni comunali.

Nel bando viene precisato che “se per cause non imputabili all’affidatario il servizio non potesse iniziare il primo fine settimana di giugno, le corrispondenti giornate saranno recuperate nel fine settimana immediatamente seguente all’ultima data in calendario”.

Gli stalli a pagamento dovranno essere almeno 3537, con 22 parchimetri ai quali se ne dovranno aggiungere minimo altri 9.

Queste le località previste dal bando per l’attivazione dei servizi a pagamento: San Giovanni di Sinis, Seu, Maimoni, S’Archeddu ‘e sa canna, Is Corrigas, Su Crastu Biancu, Is Arutas, Mari Ermi, Su Portu ‘e S’uedda. Alcune zone, tra le quali Seu, saranno consegnate al concessionario solo se il Comune ne otterrà la disponibilità (Qui la planimetria ).

A San Giovanni di Sinis il numero minimo di stalli di sosta a pagamento sarà di 300, con almeno 6 parchimetri. Nella spiaggia di Maimoni dovranno essere predisposti almeno 650 stalli a pagamento e installati 3 parchimetri. 250 stalli dovranno essere previsti a Su Crastu Biancu, con 2 parchimetri, e 900 a Is Arutas. Nella spiaggia più famosa del Sinis dovranno essere installati almeno 5 parchimetri.

Mari Ermi sarà la spiaggia con il maggior numero di stalli di sosta a pagamento: ben 1200, con almeno 5 parchimetri. Infine a Portu ‘e S’uedda da bando dovranno essere previsti almeno 237 stalli a pagamento e 1 parchimetro.

Il bando avrà validità annuale e alla scadenza potrà essere rinnovato per un periodo uguale, per il quale è già fissato un calendario. Nel 2024 è possibile che il pagamento dei parcheggi venga avviato il weekend del 1 e 2 giugno, prosegua l’8 e 9 giugno e poi in modo continuativo dal 14 giugno al 15 settembre. Ultimo fine settimana di pagamento dei parcheggi potrebbe essere il 21 e 22 settembre, per un totale di 99 giorni.

L’importo stimato della concessione – calcolato sul flusso annuale presunto dei corrispettivi pagati dagli utenti per il servizio – è di 750 mila euro Iva esclusa, per un importo biennale di 1milione e mezzo di euro. L’importo minimo del canone a base di gara è di 435 mila euro annui per un importo biennale di 870 mila euro.

Le società potranno presentare la propria offerta fino al prossimo 3 aprile. L’apertura delle offerte avverrà durante una seduta pubblica il giorno successivo.

Mercoledì, 22 marzo 2023