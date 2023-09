Parcheggi a pagamento nel Sinis: si chiude nelle spiagge di Cabras, San Vero continua

Stagione lunga Le informazioni utili per i bagnanti di fine estate

La spiaggia di Is Arutas

Oristano

Le informazioni utili per i bagnanti di fine estate

Ultimo fine settimana con i parcheggi blu nelle spiagge di Cabras, ma a San Vero Milis la sosta sarà a pagamento fino al 15 ottobre.

Con la fine dell’estate termina il servizio dei parcheggi a pagamento a San Giovanni di Sinis, Maimoni, Is Arutas e Mari Ermi. Nelle spiagge della marina di Cabras il ticket si pagherà fino a domenica 24 settembre. Lo ha confermato il Comune guidato dal sindaco Andrea Abis.

Ha deciso invece di sfruttare l’onda lunga della bella stagione l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Tedeschi, a San Vero Milis: la sosta sarà a pagamento per altre tre settimane a S’Anea Scoada, sul lungomare di Putzu Idu e in via Zinnigas, e anche a Sa Mesa Longa.

Il parcheggio è però gratuito all’interno degli abitati delle borgate marine. Un’ampia area libera si trova, per esempio, a Mandriola, nei pressi della chiesa di San Lorenzo.

A Cabras e San Vero Milis, i due centri che si dividono le belle spiagge della penisola del Sinis, la sosta a pagamento era stata attivata a giugno.

Venerdì, 22 settembre 2023

