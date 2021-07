Parcheggi a pagamento nel Sinis: caos. Il Pd mette sott’accusa il sindaco di Cabras

Il segretario del circolo Madau e la consigliera comunale Lochi: “Improvvisazione e mancata programmazione” Continuano a far discutere i disservizi legati alle modalità di pagamento dei parcheggi nelle spiagge della marina di Cabras. A prendere posizione è il circolo locale del Partito Democratico, con una nota firmata dal segretario Salvatore Madau e dalla consigliera comunale Alessandra Lochi. “Non possiamo restare indifferenti davanti all’evidente malcontento manifestato da decine di residenti e di turisti nel primo fine settimana di luglio. Se l’avvio del servizio doveva rappresentare il primo banco di prova per l’amministrazione in vista di questa stagione estiva già entrata nel vivo”, scrivono gli esponenti del Pd, “non ci pare ingeneroso affermare che si sia rivelato pressoché fallimentare”. “In primis”, continua la nota, “abbiamo assistito a un malcelato tentativo di limitare il bacino di utenza per l’abbonamento ridotto ai soli cittadini che risultassero iscritti al ruolo Tari, escludendo di fatto da tale beneficio tutti gli altri residenti sprovvisti di tale requisito. Un tentativo sventato sul nascere dalla protesta di tanti residenti, i quali, nella mattina di venerdì 1 luglio, recatisi presso gli uffici preposti, dopo essersi sottoposti a file estenuanti per il caldo torrido e in spregio a qualsivoglia divieto di assembramento, con grande stupore, si sono visti costretti a un esborso pari all’importo intero. Un tentativo, poi, giustificato come errore, con tanto di scuse e di rassicurazioni sulla restituzione dell’indebito”. “Ammesso e non concesso che di errore si sia trattato”, sottolineano ancora Salvatore Madau e Alessandra Lochi, “saremmo comunque al cospetto di un fatto molto grave, di cui al momento a oggi non si conoscono i responsabili”. Il segretario del circolo e la consigliera comunale si soffermano poi sulle criticità evidenziate lo scorso fine settimana. “Nelle giornate di sabato e di domenica”, scrivono Madau e Lochi, “lungo la costa di Cabras i parchimetri hanno creato molte difficoltà per il pagamento della tariffa oraria; infine, non erano presenti, in loco, gli ausiliari del traffico, con grande disappunto degli utenti”.

Il Pd non risparmia un duro attacco all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Abis. “Il fine settimana appena trascorso ha rappresentato il paradigma di tutto ciò che non si deve fare in un paese a vocazione turistica degno di tal nome. Se questi fatti non fossero frutto solo ed esclusivamente della mancata programmazione”, evidenziano gli esponenti dem, “qualcuno potrebbe persino pensare paradossalmente a un piano preordinato e finalizzato a boicottare lo sviluppo turistico di Cabras. Ancora una volta Cabras deve fare i conti con l’improvvisazione e l’approssimazione della sua amministrazione, di cui peraltro abbiamo avuto prova già qualche settimana fa, con la mancata adesione del Comune all’avviso per i fondi regionali stanziati per il salvamento a mare. Un altro ‘errore’ che potrebbe costare alle casse del nostro Comune, se non arriverà l’intervento taumaturgico, tutt’altro che scontato, della Regione Sardegna”.

Madau e Lochi non dimenticano poi la neonata Fondazione Mont’e Prama. “Il quadro che ne scaturisce costringe Cabras non a uno, ma a cento passi indietro rispetto all’ostentato trionfalismo dei giorni scorsi per la nascita della Fondazione Mont’e Prama. E se qualcuno ancora si chiedesse perché all’interno della Fondazione il Comune di Cabras sia stato relegato a un ruolo quasi marginale”, concludono, “ora potrà provare a immaginare la risposta. Se il buongiorno si vede dal mattino, non ci resta che attendere l’alba dell’estate 2023, allorquando, ci auguriamo, i cabraresi avranno ricondotto il sindaco e la sua corte celeste, verso la terra dei comuni mortali”. Martedì, 6 luglio 2021 Se ritieni che questa notizia possa essere integrata con ulteriori informazioni o con foto e video inviaci un messaggio al numero Whatsapp 331 480 0392

