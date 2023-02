Parcheggi a pagamento a Oristano, forzata e svuotata la cassa automatica in via Carducci

Oristano

È la settima volta. Danni pesanti per un bottino modesto

Settimo furto in poche settimane a Oristano dalle casse automatiche dei parcheggi a pagamento gestiti dalla società “The Park”. E per la terza volta i malviventi hanno preso di mira l’impianto al piano seminterrato di via Carducci.

Dopo aver forzato lo sportello e strappato i cavi elettrici, i ladri hanno estratto il contenitore di plastica con i soldi e si sono allontanati.

Forse un bottino di qualche centinaio di euro, ma le riparazioni costano molto di più.

Venerdì, 24 febbraio 2023