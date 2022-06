Cuglieri

Residenti e possessori di case contro l’amministrazione: “Perchè a Santa Caterina e Torre del Pozzo no?”

Il terreno c’è già: un’area di 1.395 metri quadrati alla periferia della borgata marina, in fondo a via della Mimose. È qui che saranno realizzati i parcheggi a pagamento a S’Archittu, con 450 stalli di sosta. Il Comune di Cuglieri l’ha preso in affitto per quattro mesi, dal 1° giugno al 30 settembre.

C’è anche il gestore: la Oikos Servizi srl. È tutto scritto nella determinazione del dirigente comunale, dove si parla dell’istituzione delle aree di sosta “in via sperimentale, per mesi 3”. Il Comune provvederà a piazzare paletti e corde per delimitare gli stalli e e tutto sarà rimosso finita la stagione estiva. Ma qualcuno già contesta: un “gruppo di residenti e non residenti per il bene di S’Archittu”.

“Apprendiamo con stupore l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di parcheggi a S’Archittu”, scrivono. “L’iniziativa potrebbe essere anche lodevole se fosse finalizzata alla salvaguardia di questa porzione di territorio del Comune di Cuglieri, ma purtroppo non corrisponde alla realtà”.

Tra le contestazioni, l’istituzione degli stalli blu unicamente nella marina di S’Archittu e non nelle altre due che rientrano nel territorio comunale di Cuglieri, Santa Caterina e Torre del Pozzo.

“È discriminatorio, appartengono al Comune tutte e tre le borgate marine”, contesta il gruppo di residenti e non residenti. “Perché a Santa Caterina, dove la maggior parte di chi ha la casa è di Cuglieri, i parcheggi a pagamento non vengono realizzati e a S’Archittu sì?”

“Il sindaco aveva fatto sapere di non voler mettere da parte l’attività avviata dal suo predecessore, che non aveva potuto istituirli perché non aveva trovato un gestore, ma in quel caso gli stalli riguardavano tutte e tre le marine”, continuano. “Solo pochi giorni fa sui social l’attuale primo cittadino aveva pubblicato la delibera del vecchio sindaco, della quale ora non c’è più traccia”.

“Si tratta esclusivamente di una operazione economico – finanziaria per incrementare le entrate comunali, creando solo disagi ai residenti e ai numerosi turisti”, contestano ancora.

Altro punto di contrasto è l’assenza di agevolazioni per chi possiede la casa nella borgata con il famoso arco naturale: “Perché pagando un abbonamento mensile per il parcheggio non si ha diritto ad occupare lo spazio con la propria automobile?” si chiedono i residenti e i proprietari della abitazioni, suggerendo anche la possibilità di applicare “come in altri comuni, le strisce gialle riservate”.

“A S’Archittu vige l’anarchia, con l’avallo dell’amministrazione comunale incapace di offrire immagine positiva ai turisti ”, contestano ancora i residenti, che sottolineano anche la presenza frequente di cumuli di spazzatura e chiedono che “nel periodo estivo vengano installati adeguati cassonetti per i rifiuti”.

“Purtroppo siamo lontani anni luce dall’applicazione di strategie di marketing territoriale”, concludono, “anzi si sta dimostrando l’esatto contrario”.