“Paralizzato dopo una lesione al midollo, mio figlio non può curarsi nell’Oristanese”

Riola Sardo

L’assurdo caso di un giovane tornato a casa dei genitori per essere assistito

È paralizzato alle gambe a causa di un aneurisma al midollo, ma non può ricevere le cure nell’Oristanese – dove vivono i genitori – perché è residente a Bologna, dove frequenta l’università.

È la storia di Vincenzo Sardu, studente di Giurisprudenza, 37 anni, di Riola Sardo. Si era sentito male lo scorso 9 aprile, è stato ricoverato prima al Sant’Orsola e poi al Bellaria di Bologna e successivamente ha iniziato un lungo percorso di riabilitazione nel centro specializzato di Montecatone, a Imola. Dovendo proseguire le terapie una volta dimesso dall’istituto, ad ottobre – su consiglio dei medici che lo avevano in cura – ha deciso di fare ritorno in Sardegna, dalla famiglia, perché a Bologna viveva da solo in una casa con barriere architettoniche.

A raccontare la storia di Vincenzo, è la madre, Leonarda Rindinella. “Non riusciamo a trovare un medico che possa firmare le impegnative e prescrivere le medicine per nostro figlio”, denuncia la donna. “Non chiediamo la luna”. Nell’Oristanese la famiglia ha trovato un centro dove proseguire la riabilitazione da esterno, il “Santa Maria Bambina” a Donigala. Ma ecco il primo grande ostacolo: serve il documento di domicilio sanitario momentaneo.

La famiglia Sardu lo richiede all’Asl. “Lo scorso autunno”, ha detto Rindinella, “quando mi sono rivolta agli uffici di via Carducci, mi hanno spiegato che per averlo è necessario il via libera di una commissione che stabilisce se il domicilio sanitario momentaneo spetta o no. La richiesta è stata presentata nella seconda metà di ottobre. La risposta è arrivata dopo poco più di due settimane. Telefonicamente ci hanno fatto sapere che la domanda era stata respinta”.

Così i familiari di Vincenzo Sardu si sono rivolti all’Ufficio relazioni per il pubblico, chiedendo una motivazione scritta del diniego. “Non hanno risposto alla prima mail”, ha aggiunto Leonarda Rindinella, “lo hanno fatto la seconda volta, con un elenco di normative per spiegarci che non è possibile accogliere la domanda. In mezzo, anche una telefonata della Asl per invitarci a chiedere il cambio di residenza, procedura che però Vincenzo non vuole fare, perché il suo trasferimento in Sardegna è momentaneo”.

Esasperati, i genitori di Sardu presentano anche una denuncia ai carabinieri di Oristano, lo scorso 21 novembre. E successivamente incaricano un legale, l’avvocata Barbara Ibba, che invia alla Asl una comunicazione via pec, chiedendo perché fosse stato negato a Vincenzo il domicilio sanitario momentaneo, indispensabile per iniziare la riabilitazione a Donigala. “A oggi”, ha dichiarato Rindinella, “non ha ricevuto risposte”.

A fine febbraio poi la buona notizia. Dopo quattro mesi dal suo ritorno nell’isola, Sardu può richiedere al Comune di Riola l’iscrizione nell’elenco dei non residenti. Completato questo passaggio, non resta che tornare alla Asl e scegliere un medico di base temporaneo. “Lunedì scorso mi sono recata agli uffici con la documentazione necessaria. L’impiegata”, ha detto ancora la madre di Vincenzo Sardu, “ha risposto che non è così semplice, perché medici a Riola non ce ne sono. Mi ha dato i nomi di due medici che fanno ambulatorio a Oristano. Il primo mi ha chiuso la porta in faccia, dicendomi che non accetta nuovi pazienti. Ho poi parlato con l’assistente del secondo medico, ma ho capito che non c’era nulla da fare”.

“A Imola mio figlio faceva riabilitazione due volte al giorno, tutti i giorni. I progressi dei sei mesi trascorsi al centro di Montecatone”, ha commentato la signora Rindinella, “sono stati vanificati in Sardegna, perché a Vincenzo è stata negata la possibilità di proseguire le terapie nell’isola, nonostante il centro Santa Maria Bambina fosse disponibile ad accoglierlo. Due volte a settimana viene una fisioterapista a casa, altre due volte lo portiamo in piscina a Tramatza. Tutto a spese nostre. Ma questo non basta. Hanno negato il diritto alla salute a un ragazzo che ha avuto una lesione al midollo”.

Quella lesione fra l’altro ha provocato dei disturbi come la vescica neurologica. A gennaio Sardu è stato visitato dal Centro spinale dell’ospedale Marino di Cagliari. “L’impegnativa per la visita non l’ha potuta firmare la guardia medica di Riola”, ha concluso Rindinella, “così lo ha fatto il suo medico di Bologna. Quel documento, però, in Sardegna non ha valore. Nonostante questo, a Cagliari hanno comunque visitato Vincenzo. Ora dovrà fare un’altra visita per verificare la funzionalità del rene. Ma dall’ospedale ci hanno detto che stavolta, senza impegnativa valida, non potranno fare nulla”.

Giovedì, 16 marzo 2023