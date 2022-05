Papa: Solinas, mons.Miglio scelta illuminata - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAG - "Grande gioia viene espressa dal Presidente della Regione Saredegna Christian Solinas alla notizia che il Santo Padre Francesco creerà Cardinale, nel prossimo Concistoro, S.E. mons. Arrigo Miglio, già Vescovo di Iglesias e Arcivescovo di Cagliari.". Lo si apprende da una nota dell'ufficio stampa. "Ci sentiamo felici e orgogliosi, come Sardi, per questa scelta illuminata - dice il Presidente - che porterà a diventare Principe della Chiesa un uomo dolce e umile, che ha profondamente amato la Sardegna, fin da quando, giovane vescovo, venne inviato da San Giovanni Paolo alla guida della Diocesi di Iglesias, misurandosi con una realtà estremamente complessa dal punto di vista sociale. Seppe essere il rappresentante più autorevole dei lavoratori, degli ultimi, dei bisognosi. "Sarebbe tornato in Sardegna, anni dopo, come Pastore della Chiesa di Cagliari ricorda il governatote - anche in questo caso esercitando il suo ministero con autorevolezza, dolcezza, umiltà".

"Al nostro caro monsignor Miglio, a nome della Giunta Regionale e di tutti i Sardi, formulo le mie più affettuose felicitazioni e i migliori auguri per un fecondo ministero al servizio della Chiesa e per il bene delle persone". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna