Papa Francesco sarà operato all'intestino, nel pomeriggio il delicato intervento al Gemelli

Papa Francesco sarà operato oggi all’addome in anestesia generale. Il Pontefice è arrivato al policlinico Gemelli di Roma dove era già stato per una visita ieri mattina. Per Bergoglio è previsto un intervento all’intestino nel primo pomeriggio con un ricovero di diversi giorni, che trascorrerà nell’appartamento al decimo piano dell’ospedale, con gli occhi del mondo ancora una volta puntati sulla finestra al decimo piano dell’ospedale che lo ospiterà.



“Il Santo Padre – ha reso noto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni – al termine dell’Udienza Generale si è recato presso il Policlinico Universitario A. Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. L’operazione, concertata nei giorni scorsi dall’equipe medica che assiste il Santo Padre, sì è resa necessaria a causa di un laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti. La degenza presso la struttura sanitaria durerà diversi giorni per permettere il normale decorso post operatorio e la piena ripresa funzionale”.

Fonti ospedaliere smentiscono voci relative ad altre patologie. Due anni fa il Papa fu operato al colon e rimase ricoverato dieci giorni.