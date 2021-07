Papa Francesco migliora e non ha più febbre: domenica Angelus dal Gemelli

Papa Francesco, operato domenica scorsa al policlinico Gemelli per un problema all’intestino, sta meglio, non ha più febbre e domenica prossima celebrerà l’Angelus dal Policlinico Gemelli, come fece Karol Wojtila, affacciandosi alla finestra del decimo piano dove si trova la sua stanza per salutare i fedeli. Tantissimi i giornalisti appostati da giorni in attesa di poter vedere il pontefice, che oggi ha fatto qualche passo nel corridoio e si è dedicato alla lettura. Il responsabile della sala stampa vaticana ha fatto sapere che papa Francesco ringrazia tutti per i numerosi messaggi di affetto e vicinanza che quotidianamente riceve e chiede di continuare a pregare per lui.

