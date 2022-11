Paolo Zarra, morto a 31 anni nello schianto tra Bono e Anela: “Proteggi tua figlia da lassù”

Lascia una compagna di qualche anno più grande e una bimba, Aurora, di appena sei mesi, Paolo Zarra, il 31enne di Berchiddeddu morto ieri sera nel terribile incidente tra Bono e Anela. È stato sbalzato fuori dall’abitacolo di una Volkswagen Golf, i soccorsi si sono rivelati inutili: il cuore di Zarra si è fermato per sempre tra le braccia dei soccorritori a causa delle gravissime ferite riportate. La macchina è uscita fuori strada, forse per colpa dell’altra velocità. Sarà compito dei carabinieri stabilire tutte le cause dello schianto.

Sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio degli amici di Paolo Zarra. Insieme alla compagna Alessandra aveva condiviso su Facebook la felicità, a fine aprile, della nascita della loro Aurora. Una famiglia distrutta dal dolore, quella di Zarra: “Ora proteggi tutti i tuoi cari e tua figlia da lassù”, si legge in uno dei tanti commenti sotto una sua fotografia.