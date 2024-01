Sono nove le liste che supportano Paolo Truzzu per spingere la sua corsa verso Villa Devoto. Di seguito, i nomi di tutti i candidati, divisi per partiti e per circoscrizioni elettorali.

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

Sassari

Maria Assunta Argiolas, Piergiovanni Arru, Luca Babudieri, Emanuele Beccu, Mario Conoci, Daniele Deiana, Maria Pina Demontis, Giuliana Fodde, Francesca Masala, Gavina Mereu, Monica Pulina, Gianni Tilocca

Gallura

Gigi Carbini, Mario Mulas, Andrea Nieddu, Cristina Usai, Alessandra Amic, Federica Porcu

Nuoro

Delia Cualbu, Bachisio Falchi, Mirko Murgia, Marialuisa Muzzu, Pietro Salis, Laura Sanna

Ogliastra

Giorgio Todde, Silvia Melis

Oristano

Rosalia Acca, Emanuele Cera, Fenisia Erdas, Paolo Pireddu, Gianni Tatti, Maria Bonaria Zedda

Medio Campidano

Sandro Branca, Simona Cogoni, Simone Murtas, Barbara Steri

Carbonia Iglesias

Gigi Rubiu, Ignazio Locc, iElvira Usai, Daniela Garau

Cagliari

Sara Canu, Roberto Caredda, Antonello Floris, Manuela Lai, Viviana Lantini, Maristella Lecca, Nanda Loche, Stefania Loi, Sandro Marroccu, Corrado Meloni, Alessio Mereu, Milena Mocco, Carlo Murru, Alessandro Onnis, Rita Orgiu, Solange Pes, Fausto Piga, Lucio Torru, Vanessa Rita Vargiu

Lega Salvini Sardegna

Sassari

Michele Pais, Alberto Sebastiano Abozzi, Mario Carta, Ivan Giovanni Cermelli, Maria Vittoria Dettoto, Laura Giorico, Ilenia Loriga, Maria Grazia Masala, Martina Pinna, Antonio Scano, Antonio Sechi, Giovanna Maria Zappareddu

Gallura

Vanni Sanna, Antonella Piredda, Andrea Biancareddu, Giovanna Satta, Dario Giagoni, Patrizia Loriga

Nuoro

Pierluigi Saiu, Alessandra Bonu, Anna Lisa Cui, Francesco Pirari, Salvatora (nota Bora) Podda, Emilio Zola

Ogliastra

Gianmario Pilatu, Deborah Sodde

Oristano

Ferruccio Diana, Cecilia Fa, Alessandro Chergia, Mario Pilloni, Emanuela Rossi

Medio Campidano

Emanuele Pintus, Maria Grazia Sideri, Simone Marco Deiana, Anna Rita Pau

Carbonia Iglesias

Michele Ennas, Monica Napoli, Daniela Sais, Emanuele Schiffini

Cagliari

Andrea Piras, Valeria Satta, Enrica Anedda, Alessandro Soriga, Marianna Mameli, Andrea Caredda, Sergio Diliberto, Sara Fadda, Salvatore Floris, Maria Giuseppina Gradoli, Gianluca Lai, Benedetta Leoni, Alessandra Lo Piccolo, Flavio Manca, Filippo Murru, Giuseppe Orrú, Roberta Ramo, Daniela Serra, Alfio Uda, Gemina Zuddas

Sardegna al Centro 2020

Sassari

Antonello Peru, Rossana Boe, Titino Sebastiano Cau, Erika Capiali, Alberto Mario Angelo Corradi, Laura Cassano, Luigi Esposito, Maria Alessandra Corda, Sandro Panzali, Valeria Sini, Alessandro Unali, Silvia Tedde

Gallura

Fabio Albieri, Caterina Sandra Careddu, Claudio Tollis, Roberto Mette, Giovanna Sanna, Tiziana Ventroni

Nuoro

Simonetta Maria Amatori, Salvatore Borto, Dionigi Deledda, Giuseppe Maria Floris, Rossana Ledda, Alessandro Luche

Ogliastra

Esquilino Cinus, Cristiana Melis

Oristano

Alessandra Borrodde, Paolo Angioi, Daniele Rocchi, Marco Efisio Pisanu, Marcella Sotgiu, Loredana Sanna

Medio Campidano

Alberto Urpi, Michela Dessì, Pietro Paolo Raccis, Milena Lussu

Carbonia Iglesias

Monica Atzori, Marco Ancillotti, Maria Giovanna Carta, Gianluigi Gigi Loru

Cagliari

Dino Cocco, Angelo Agus, Maria Caterina Argiolas, Helga Bachis, Alessandra Boldetti, Enrico Collu, Ilaria Collu, Luigi Gigi Gessa, Andrea Lampis, Andrea Lao, Silvia Melis, Biancarosa Meloni, Antonella Mostallino, Rossella Palmieri, Roberta Perra, Peppone Pibia, Sara Schirru, Francesco Spiga, Stefano Tunis

Riformatori Sardi

Sassari

Marco Bisail, Pietro Carbini noto Pieruccio, Elena Cornalis, Luigi Cuccureddu, Angela Desole, Maria Amelia Lai, Francesco Marinaro, Rita Niolu, Faustina Pileri nota Ina, Maria Vittoria Porcu, Aldo Salaris, Mario Zara

Gallura

Samanta Coppi, Salvatore Deiana, Giuseppe Fasolino, Monica Fois, Annalisa Manca, Giovanni Pileri

Nuoro

Licia Abbruzzese, Giorgio Fresu, Beatrice Moro, Giuseppe Pala, Pietro Sanna, Lucia Tidu

Ogliastra

Ivan Mameli, Maria Tegas

Oristano

Annamaria Dore, Stefano Licheri, Sergio Locci, Annalisa Mele, Beatrice Mura, Salvatore Pes

Medio Campidano

Giovanna Cabizzosu, Eugenio Mereu, Katia Puddu, Andrea Tinti

Carbonia Iglesias

Patrizia Mattioni, Andrea Tunis, Daniele Mele, Laura Cappelli

Cagliari

Rita Ambu, Orietta Andreatta, Giorgio Angius, Luisa Atzori, Maurizio Caddeo, Edoardo Chighine, Germana Cocco, Maria Lucia Coronas, Luca Fadda, Gennaro Fuoco, Gabriella Mameli, Emanuela Mascia, Giovanni Montis, Gianantonio Orrù, Massimo Pinna, Matteo Plaisant, Maria Paola Secci, Maria Concetta Spada, Daniela Tanda, Umberto Ticca

Forza Italia

Sassari

Giovanni Azzena noto Vanni, Giovanna Caria, Alessandra Maria Delrio, Tania Leonarda Denanni, Ilaria Faedda, Francesco Ginesu, Manuel Mainetti, Giovanni Mariano, Salvatorica Piu nota Ica, Marina Puddinu, Giancarmelo Serra, Marco Tedde

Gallura

Angelo Cocciu, Sebastiano (noto Bastianino) Monni, Sabrina Serra, Rosanna Giudice, Antonio Tirotto, Pamela Indaco

Nuoro

Giuseppe Talanas, Giuliano Marongiu, Gianni Poggiu, Maria Bonaria Peddio, Anna Paola Sechi, Veronica Sirigu

Ogliastra

Valentino Lai, Sara Melis

Oristano

Gigi Mureddu, Anna Paola Delogu, Roberto Pisanu, Antonella Della Ventura, Simone Pietro Murgia, Rosa Deriu

Medio Campidano

Salvatore Meloni, Maria Pina Lai, Riccardo Saldì, Federica Palombo

Carbonia Iglesias

Pietro Paolo Corda, Ginetto Perseu, Lucia Milia, Tiziana Balestrini

Cagliari

Ivan Piras, Edoardo Tocco, Ada La, iFilippo Conti, Maura Crabu, Federica Denara, Pierluigi Figus, Roberta Loi, Gianluigi Marras, Sergio Niosi Oriti, Fabrizio Pisano, Rita Ragatzu, Alessandra Secci, Roberto Tomassetti, Valentina Toro, Francesca Trois, Alessia Usai, Erica Zoccheddu

Psd’Az

Sassari

Andrea Cossu, Patrizia Madeddu, Piero Maieli, Luca Manca, Daniele Maoddi, Maria Loreta Meledina, Antonio Moro, Rita Mulas, Maurilio Murru, Maria Nichiri, Sara Solinas, Patrizia Zallu

Gallura

Quirico Sanna, Anna Isabella Chessa, Maria Teresa Falchi, Miriam Zanieri, Vincenzo Sergio Sanna, Giovanni Sarti

Nuoro

Antonio Pasquale Belloi, Francesco Piras, Stefano Lavra, Gesuina Cherchi, Giuseppina Rotilio, Rosa Patteri

Ogliastra

Nadir Congiu, Debora Asoni

Oristano

Efisio Trincas, Patrizia Carta, Domenico Gallus, Federica Lepori, Alfonso Marras, Alessandra Porcu

Medio Campidano

Nicola Orrù, Roberto Mais, Rosa Putzu, Maria Valeria Fiori

Carbonia Iglesias

Paolo Dessì, Giuseppe Madeddu, Valeria Carta, Angela Sanna

Cagliari

Gianluca Ariu, Maria Antonella Baire, Francesco (noto Franco) Carcangiu, Giovanni (noto Gianni) Chessa, Manuela Chia, Francesca Fadda, Luigi (noto Gigi) Garau, Alessio Grazietti, Loredana Lai, Gianfranco Mariano (noto Nanni) Lancioni, Fabio Mirigliani, Emanuela Roberta Modica, Francesco Pandolfi (noto Maestro), Valter Pibiri, Marco Putzu, Francesca Rivano, Anna Rita Salaris, Antonella Anna Maria Giusy Scarfò, Anna Maria Spiga, Tiziana Terrana

Udc Sardegna

Sassari

Marcello Orrù, Maria Paola Murgia, Enzo Brandinu, Daniela Scanu, Mario Serra noto Marino, Teresa Pintus, Giovanni Policastro, Simona Campus, Giulio Piu, Anna Maria Melis, Irene Contini

Gallura

Pierpaolo Sanciu, Shaila Cappuccio, Enzo Murgia, Brunilda Sanna Mucaj, Rocco Luigi Astore

Nuoro

Mirko Floris, Alessia Montisci, Luca Agnello, Emilia Fois, Peppino Puligheddu, Francesca Leoni

Ogliastra

Piero Cannas, Valeria Tallis

Oristano

Antonio Franceschi noto Tonio, Carmen Murru, Giuseppe Puddu noto Peppi, Francesca Campus, Giancarlo Serra, Maria Vitalia Lobina

Medio Campidano

Evelino Picci, Roberta Mannias, Mauro Tallu, Monica Arena

Carbonia Iglesias

Vitangelo Vito Tizzano, Carlotta Dessì, Antonello Orrù noto Antonello, Hellen Tuveri

Cagliari

Mario Nieddu, Alice Aroni, Ignazio Monni, Tatiana Lai, Giuseppe Boi noto Pino, Francesca Toccori, Alessandro Serafini, Sabrina Maria Galassi, Carlo Tack, Roberta Relli, Alessandro Angius, Katia Pala, Michele Cincidda, Maria Rosaria Angioni, Ivan Contu, Valeria Atzori, Alberto Manca noto Bebo, Manuela Fradelloni, Giorgio Piras, Martina Palmas

Dc con Rotondi

Sassari

Giuseppe Chessa, Silvia Sofia Sanna, Antonio Negroni, Valentina Ligas, Diego Capicciola, Romina Nossardi, Antonio Serra noto Tony, Alessandra Putzolu

Gallura

Pietro Pinna, Lorenzina Cabiddu, Cristian Sotgia, Maria Luisa Putzu

Nuoro

Angelo Sandro Zirottu, Roberta Arzu, Antonello Zedde, Gianna Carboni, Giuseppe Aversano, Carmencita Dessì

Ogliastra

Anna Lo Iacono, Alberto Cabiddu

Oristano

Antonello Manca, Elisa Cubadda, Giovanni Porcu, Danila Rosa Sanna, Marco Cao, Stefania Atzei

Medio Campidano

Antonello Cogotti, Annalisa Maccioni, Mirco Concas, Cristina Serra

Carbonia Iglesias

Mario Silvio Stera, Cristina Porcu, Mariano Zicca, Eleonora Uccheddu

Cagliari

Valerio De Giorgi, Marcella Laconi, Andrea Martin Scioni, Lucia Vacca, Gianluca Fiori, Manuela Varsi, Sergio Girina, Claudia Nossardi, Sergio Fulgheri, Lucia Pani, Stefano Orefice, Miriam Carboni, Stefano Urgeghe, Gabriella Giusti, Matteo Milia, Elisabetta Sarritzu, Giuseppe Loi, Marcella Marras

Alleanza Sardegna PLI

Sassari

Francesco Luigi Bandiera, Rita Caiazza, Maria Laura Cossu, Ilenia Deiana, Eliana Fois, Gaetano Ledda, Pietro Moro, Cesare Emiliano Piras, Antonella Porcu, Dionigi Porcu, Maria Grazia Salaris, Gian Filippo Sechi

Gallura

Rossella Addis, Battistina Pittui, Efisio Napolano, Francesca Demontis, Luigi Presenti, Giovanni Satta

Nuoro

Giuseppe ( Peppe Cari Ruiu) Congiu, Claudia Fancello, Francesca Madeddu, Giuseppe Meloni, Francesco Paolo noto Franco Mula, Ilenia Vacca

Ogliastra

Giancarlo Serra, Silvia Sorcinelli

Oristano

Antonello Figus, Claretta Boassa, William Marras, Eloisa Siddi, Antonio Pinna, Sabrina Puddu

Medio Campidano

Monica Atzeni, Federica Colucci, Luca Floris, Mario Medda

Carbonia Iglesias

Fabio Brioccia, Ilaria Curreli, Cristina Deidda, Roberto Gibillini

Cagliari

Stefano Schirru, Mauro Massidda, Monica Basciu, Stefano Campesi, Valentina Basciu, Marco Cinelli, Valeria Floris, Giovanni Lorusso, Federica Mei, Francesco Moritttu, Federica Mulas, Anna Laura Pisu, Veronica Procopio, Martino Sarritzu, Francesca Siddi, Marina Siddi, Roberto Taras, Paola Ugas, Corrado Viola, Carlo Vallebona.