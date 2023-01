La vicenda ha preso le mosse dalla denuncia del neurologo Vincenzo Mascia che seguiva Paolo Palumbo, il giovane chef molto noto per la sua battaglia contro la Sla, che ha incontrato anche l’ex presidente degli Stati Uniti d’America Obama e Papa Francesco, oltre ad aver partecipato come ospite al Festival di Sanremo.

La notizia è emersa questa mattina a Nuoro nell’udienza del processo che vede Marco Palumbo accusato di truffa continuata per aver avviato un crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe e raccolto su Post Pay in un conto intestato al figlio circa 150mila euro per delle cure sperimentali che non sarebbero mai avvenute.

Fonte: Link Oristano

