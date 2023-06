Paola, 57 anni, uccisa dal poliziotto che aveva lasciato da poco: altro atroce femminicidio

Un’altra storia tremenda che tinge ancora una volta di sangue la cronaca italiana. Questa volta la vittima è una poliziotta di Roma, Paola Romano, 57 anni, uccisa con tre colpi di pistola alla testa da un collega, Massimiliano Carpineti, un agente di 58 anni, mentre si trovava nell’androne di casa sua, in via Rosario Nicolò, nella periferia est della Capitale.

L”omicida ha usato l’arma d’ordinanza e , pochi minuti dopo l’omicidio, si è tolto la vita allo stesso modo. Il suo corpo è stato ritrovato dai colleghi a 200 metri dalla casa della donna, originaria della provincia di Caserta ma da 20 anni in pianta stabile nella Capitale, nel quartiere di San Basilio, ed era impiegata nel distretto di sicurezza della Camera dei Deputati.

Madre di un ragazzo di 22 anni, Riccardo, era sposata con un Ispettore del commissariato di Sant’Ippolito, Adalberto Montanaro sembrerebbe, stando a chi era vicino ai due colleghi, che avesse da tempo una relazione con l’omicida.

Nulla però poteva far presagire una tragedia simile. Il cordoglio, anche da parte delle Istituzioni, è unanime. “Esprimo sgomento per l’omicidio del sostituto commissario della polizia di Stato Pierpaola Romano, che prestava servizio presso l’ispettorato di pubblica sicurezza della Camera dei deputati – scrive il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana -. Rivolgo ai familiari, al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al capo della polizia di Stato, Vittorio Pisani, e al direttore dell’Ispettorato, Irene Tittoni, le espressioni del più profondo cordoglio mio personale e della Camera dei deputati”.

Anche il Ministro Piantedosi si unisce al dispiacere di Fontana: “Si tratta – ha detto il Ministro– di un fatto tragico e sconvolgente, che vede per l’ennesima volta una donna come vittima. Ai familiari, agli amici e ai colleghi va la vicinanza mia personale e del Ministero dell’Interno”.

“Dopo l’atroce delitto di Giulia Tramontano che ci ha sconvolto tutti, oggi un altro inaccettabile femminicidio, questa volta nella nostra città. A San Basilio, Pierpaola Romano, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in servizio alla Camera dei Deputati, è stata uccisa senza pietà“, la parole del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sul suo profilo Facebook.”Ancora un delitto atroce che vede una donna vittima della violenza inaudita di un uomo. Un fenomeno divenuto sempre più allarmante e contro il quale bisogna mettere in campo tutte le azioni e gli strumenti disponibili. Non solo rafforzando i centri antiviolenza per sostenere e proteggere le vittime di violenza ma anche e soprattutto in tema di prevenzione, implementando nelle scuole l’educazione all’affettività’ e al rispetto delle donne. Roma col cuore spezzato si stringe all’affetto della famiglia, di tutti i suoi cari e del corpo della Polizia. Facciamo tutti insieme il possibile per fermare questa inaccettabile scia di sangue. Le donne hanno tutto il diritto di autodeterminarsi, di decidere con chi stare e con chi no, e soprattutto di essere libere“.

Intanto, è stata disposta l’autopsia sul corpo della poliziotta e su quello dell’omicida e le indagini proseguiranno con l’ascolto di testimoni che possano chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti. ”Ho sentito tre spari in rapida successione. Quindi ho sentito la gente gridare e sono sceso e con un amico che era già nell’androne ho visto la donna a terra, ormai senza vita, con un colpo di pistola alla nuca. La posizione del corpo era strana, le ginocchia piegate, la faccia all’insù. Aveva in mano dei fogli della Asl, la borsa a tracolla era chiusa, il cellulare a terra”. -ha raccontato subito un vicino agli inquirenti.

Quello di Pierpaola Romano è l’ennesimo femminicidio in questi primi mesi del 2023. Dal Primo gennaio al 28 maggio, sono stati registrati 45 femminicidi. Un bagno di sangue, che arriva dopo la tragedia di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi e uccisa dal suo compagno sabato sera.