Oristano

Una famiglia in attesa della consegna da oltre due settimane è costretta ad acquistarli



Nuovi ritardi anche in provincia di Oristano nelle consegne dei pannoloni per l’incontinenza che il sistema sanitario assegna gratuitamente alle persone con disabilità. Nell’isola i panni vengono distribuiti a cadenza trimestrale dalla Santex, che gestisce per conto della vecchia Ats le forniture degli ausili, tra cui anche le traverse.

Una nuova denuncia arriva dal Terralbese: i genitori di un ragazzo autistico che ha bisogno dei panni 24 ore su 24 sono in attesa della consegna trimestrale da oltre due settimane. Già la scorsa primavera avevano dovuto attendere diversi giorni e come loro tanti altri pazienti fragili.

“I panni avrebbero dovuto essere consegnati il 4 luglio”, spiega il padre del ragazzo autistico, “al momento però non sappiamo nulla. Nelle ultime due settimane abbiamo acquistato i pannoloni, spendendo 100 euro di tasca nostra. Mi sto preoccupando perché per noi non è un esborso da poco”.

Quattro volte l’anno la famiglia riceve 270 panni. “Altrettanti li dobbiamo acquistare privatamente”, continuano i genitori, “perché nostro figlio di pannoloni ne utilizza 5-6 al giorno. Questi ritardi non aiutano”.

Si sta muovendo per segnalare i disagi anche la Asl di Oristano, che però non può intervenire direttamente, perché l’appalto è su scala regionale. Gli stessi ritardi nelle consegne si stanno verificando non solo in provincia, ma in tutta l’isola.

Mercoledì, 20 luglio 2022

