Panni e traverse in ritardo da mesi. Desirè Manca (M5S): “Dignità dei malati ignorata”

Cagliari

La consigliera regionale ha presentato una interrogazione al presidente Solinas e all’assessore Doria

“Mentre il Presidente Solinas pensa alla costruzione dei nuovi ospedali, i problemi reali che i pazienti sardi sono costretti ad affrontare nel quotidiano per vivere in maniera dignitosa non vengono minimamente considerati. Sono sempre più gravi i ritardi nella consegna a domicilio degli ausili ad assorbenza per persone incontinenti. La Società Santex S.p.A., vincitrice della gara d’appalto, continua a non rispettare le tempistiche di consegna previste dal bando”. Così la consigliera regionale del M5s Desirè Manca, che ha presentato un’interrogazione al presidente e all’assessore alla Sanità Carlo Doria, per sapere “se non ritengano opportuno intervenire con urgenza presso la ditta affidataria affinché il servizio di consegna a domicilio degli ausili ad assorbenza per persone incontinenti venga svolto senza arrecare disagi ai pazienti e alle famiglie”.

“Da quando i panni e le traverse devono essere consegnati direttamente al domicilio con cadenza trimestrale, mentre in precedenza i presidi venivano consegnati tramite le farmacie convenzionate, i disagi sono aumentati notevolmente”, commenta Manca. “Le famiglie, oltre a lamentare la scarsa qualità delle forniture, si trovano costrette ad acquistare i presidi a proprie spese. E chi non se lo può permettere? Non è ammissibile che i cittadini debbano farsi carico anche di questa rata, tra l’altro in un momento in cui il carovita sta mettendo in ginocchio le famiglie”.

“L’ultima fornitura di presidi aveva il termine del 15 giugno e ad oggi, 8 luglio, le famiglie ancora attendono i panni e le traverse per i mesi estivi. Non è tollerabile”, incalza la consigliera pentastellata. “Un altro grande problema riguarda la fornitura degli ausili per stomizzati per quanto riguarda la Asl di Sassari, dove gli acquisti stanno andando incontro a difficoltà legate a diversi aspetti della gara d’appalto e alle ditte aggiudicatarie”.

“Mentre si pensa alla costruzione dei nuovi ospedali per riportare lustro al tema della sanità in campagna elettorale, si dimenticano le persone, le più fragili, alle quali non viene permesso di vivere in maniera dignitosa. Penso a chi viene operato al colon e subisce un intervento di stomia, a chi è allettato, e deve pagarsi i presidi essenziali”. Conclude Desirè Manca. “Questo è il livello catastrofico in cui versa la nostra sanità. Però si guarda al nuovo ospedale”.