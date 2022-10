Pompu

Laboratori, degustazioni e spettacoli nel paese dell’Alta Marmilla

Comune e Pro loco di Pompu lo hanno garantito: “Domani proporremmo una vera esperienza sensoriale legata ai cinque odori del pane e del grano”. Una Bread Experience, per dirla all’inglese: è questo il sottotitolo della rassegna “Fromentu”, che domani animerà il piccolo paese dell’Alta Marmilla con una giornata ricca di iniziative. “Ci saranno degustazioni, visite guidate, musica, spettacoli, ma soprattutto laboratori e dimostrazioni, per vivere in prima persona l’esperienza della panificazione e per ammirare l’abilità delle nostre panificatrici, che hanno messo a disposizione le loro conoscenze”, annuncia soddisfatto il sindaco Moreno Atzei.

Aggiunge il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda: “Un’altra bella e ricca manifestazione nel nostro territorio, che completa l’offerta in fatto di eventi e rassegne proposte per tutta l’estate. E che, sono sicuro, attirerà l’attenzione e l’interesse delle popolazioni del territorio e di altre zone della Sardegna, ma anche dei turisti, che anche nel mese di ottobre arrivano ancora nella nostra isola e nella nostra Marmilla”.

Il grande protagonista della domenica di Fromentu a Pompu sarà ovviamente il pane, in un paese dove in tante case sono ancora attivi i forni a legna e le donne – non solo le anziane, ma anche le giovani mamme di famiglia – panificano regolarmente, utilizzando le tecniche tradizionali tramandante da generazioni. Riflettori puntati sui pani tradizionali del paese: su civraxu, su coccoi e sa costedda.

“Così la storia del pane di Pompu riprende vita”, ha aggiunto il sindaco. “Una storia meravigliosa che parla di noi, della nostra terra, delle nostre famiglie, della nostra cultura”. Tradizioni e tecniche raccontate anche nel bel museo multimediale, allestito da anni in una casa contadina del centro del paese. In quelle sale si parla anche de su fromentu, il lievito madre, che dà anche il titolo alla manifestazione di domenica. La sera prima della panificazione si prepara su fromentu: si scioglie la pasta lievitata lasciata dalla volta precedente in poca acqua intiepidita, senza sale, fino ad ottenere un composto lattiginoso. Poi si aggiunge semola macinata e si impasta di nuovo, sino ad ottenere una pagnotta. Su fromentu a questo punto lieviterà lontano da correnti d’aria e verrà unito all’impasto del pane la mattina successiva.

Altri segreti su pane, grano e panificazione si potranno scoprire durante la giornata in tanti laboratori: “il vero fiore all’occhiello dell’edizione 2022 della nostra festa del pane”, ha precisato il sindaco Atzei.

Alle 10 nella Casa del pane laboratorio sul pane nuragico a cura del laboratorio Ripam-Uniss. Alle 10,30 la scoperta della pintadura (decorazione) del pane tradizionale con le panificatrici di Pompu, che sarà ripetuto poi alle 15.

Tutti i laboratori sono gratuiti e ci si potrà prenotare presso il punto informazioni e via mail, Whastapp e Messenger ai contatti della Pro loco (3496047082 – 3200213901 – Facebook: Pro Loco Pompu, mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ). Informazioni e prenotazioni anche nel sito www.fromentu.it.

La domenica di festa del pane a Pompu ha ricevuto il sostegno dell’Unione di comuni “Parte Montis”. Questo il programma: alle 9,30 apertura dell’infopoint e vendita dei ticket; dalle 10 giochi di legno con l’associazione Lughenè in piazza San Sebastiano e inizio delle visite guidate al nuraghe Santu Miali, al museo multimediale della casa del pane, al centro abitato e alle chiese. Apertura della mostra del pane e degli strumenti della panificazione. Alle 12,30 pranzo tipico diffuso nei vari punti ristoro gestiti dalla Pro loco, con pietanze a base di pane.

Alle 16 esibizione itinerante dei musicisti dell’Accademia di musica sarda, alle 16,30 contest lievitati e pizza con la partecipazione del maestro Roberto Meloni, campione mondiale di pizza su pala, che dalle 18 offrirà in degustazione le sue pizze. Alle 20 concerto di musica popolare con Maria Giovanna Cherchi. Durante la giornata si potrà anche visitare il laboratorio di cestineria della maestra cestinaia di Sinnai Caterina Meloni e delle sue allieve.

“Ce n’è davvero per tutti i gusti, vi aspettiamo a Pompu”, ha concluso il primo cittadino.