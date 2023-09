Pane di Sardegna: dal “carasau” al “cocoi”. Tour tra sapori, sagre e tante curiosità

Civraxu e cocoi, e ancora carasau e spianate, passando per pane fratau e pani cun tamatiga. In Sardegna ogni paese ha il suo pane , tramandato da centinaia di anni, di generazione in generazione.

Nel paese a valle tra i monti Arci e Grighine, in autunno, viene organizzata la Sagra del Pane, che quest’anno giunge alla ventiquattresima edizione. La manifestazione si svolgerà l’ultimo fine settimana di ottobre, da venerdì 27 a domenica 29. L’organizzazione è a cura della Pro loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Per l’occasione verrà allestita la Casa del Pane, poi nel mese di novembre inizieranno i lavori di adeguamento dei locali (finanziati con le risorse del Pnrr).

Ci sono poi pani decorati, realizzati per occasioni speciali, come i matrimoni. È il caso de su cocoi de coia. Senza dimenticare su cocoi cun s’ou, il pane con l’uovo che viene preparato nel periodo pasquale.

Un appuntamento da segnare sul calendario è per sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre con Mojos e Marigas, manifestazione giunta alla seconda edizione legata a pane, vino, dolci e altri prodotti della tradizione agroalimentare. Quest’anno è in concomitanza con EcoRurality-Qi , festival promosso dai Comuni di Allai, Busachi e Samugheo. L’organizzazione di Mojos e Marigas è curata dal Comune, dalla Pro loco e dalle associazioni di Samugheo.

Lasciato Villaurbana, dall’altra parte del monte Grighine c’è Samugheo . Il centro del Mandrolisai è famoso principalmente per cinque tipologie di pane: tzichi, tzichi ladu (a differenza del primo ha una preparazione più veloce e un utilizzo quotidiano), farrighingiada, pistocu e cocoiedra. Su tzichi è una pasta dura di semola. Per le feste veniva decorato in vari modi. A seconda della forma questo pane prende nomi differenti.

Sanluri è la patria del civraxu, pane di grande pezzatura particolarmente apprezzato per la sua crosta dorata e croccante e per la mollica morbida. A questo prodotto è dedicato il museo La Casa del Pane. Inaugurato sei anni fa, è ospitato a casa Villasanta, sede dell’antico frantoio.

A Pompu si producono in particolare civraxu, cocoi e costedda. A cura della Pro loco e del Comune è Fromentu – Bread Experience , una manifestazione esperienziale dedicata al pane in programma domenica 22 ottobre.

Nel paese della Marmilla, inoltre, è visitabile il museo multimediale La Casa del Pane , un percorso espositivo che propone al visitatore un focus sull’intero processo produttivo del pane, dalla macinatura della farina arrivando alla conservazione del prodotto finito.

In Barbagia è protagonista il carasau , che prevede due cotture. Anche questo adatto a essere conservato a lungo, è di forma tonda o rettangolare. Il Sardegna quando si fa un aperitivo non può mancare un tagliere di salumi, formaggi e carasau . Ma questo pane si sposa alla perfezione anche con i sapori del mare, per esempio con la bottarga a scaglie.

C’è spazio, poi, per due ricette a base di pane. La prima è quella del pane fratau. Per realizzare questo piatto si utilizza proprio il carasau , ammorbidito utilizzando un brodo di carne. Su un letto di pane viene adagiato del sugo di pomodoro insaporito con del pecorino grattugiato. L’operazione si ripete con altri strati di carasau , sugo e formaggio. E, per finire, in cima un uovo in camicia.

La seconda ricetta è una sorta di pane-pizza e viene farcito solitamente con i pomodori. Originario della Sardegna meridionale, viene chiamato pani cun tamatiga, pratzira o mustatzeddu, a seconda dei paesi in cui lo si prepara. A San Vito , da oltre trent’anni, d’estate si organizza la Sagra de sa Pratzira e de sa Petza de Craba.

Per gli amanti dei lievitati della tradizione sarda si segnala il Museo del Pane Rituale , a Borore : qui, oltre a un’esposizione di strumenti da lavoro, è possibile ammirare un’importante collezione di pani delle feste. In aggiunta, è possibile partecipare a laboratori didattico-educativi. Tra i musei c’è anche quello del grano, a Ortacesus , nel territorio della Trexenta. Anche in questo caso sono previsti laboratori di panificazione e si può assistere alla preparazione di su pani pintau e su pani de sa coia.

Tappa obbligata nel periodo natalizio è Olmedo , nel Sassarese, dove viene realizzato un presepe di pane, esposto nella chiesa romanica di Nostra Signora di Talia . Merita una visita pure il Museo della Vita e delle Tradizioni popolari sarde , a Nuoro : qui è presente una ricca ed elegante sezione dedicata al pane.

Infine, non può mancare nella libreria di un appassionato di pane sardo il volume Pani , pubblicato nel 2005 dalla Ilisso Edizioni e inserito in una collana marchiata Banco di Sardegna e Fondazione di Sardegna.