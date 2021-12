Oristano

L’intervento del vicepresidente del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico che rilancia la richiesta avanzata lo scorso mese

“Lo avevamo già detto e lo ripetiamo: per quale motivo si costringono i cittadini a file interminabili davanti alle farmacie per l’esecuzione dei tamponi rapidi per la diagnosi di infezione da Covid 19? Non vorremmo essere irriverenti verso altri periodi della storia, ma queste file ci ricordano drammi passati!”. È questo il commento del vicepresidente nazionale del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico, Bruno Palmas, di fronte alle drammatiche immagini che da tutto il Paese mostrano le penose file di cittadini, anche in condizioni climatiche difficili, davanti alle farmacie in attesa dei tamponi rapidi. Lo stesso Palmas aveva avanzato la richiesta di consentire alle parafarmacie di effettuare i test antigenici lo scorso mese.

“Basterebbe autorizzare i farmacisti delle parafarmacie per dare sollievo al problemaEppure”, continua Palmas, “strutture regolarmente autorizzate e nelle quali si vendono farmaci di classe C, strumenti medicali, presidi di medicazione, ecc. da parte di professionisti che hanno le medesime caratteristiche professionali di coloro che operano nelle farmacie”.

Ma – secondo il vicepresidente del Tribunale dei Diritti e dei Doveri del Medico – non è l’unica discriminazione a danno dei farmacisti di parafarmacia. “Figli e figliastri si potrebbe dire”, sottolinea ancora Palmas, “se non fosse che a fare i figliastri sono tutti coloro che non siano farmacisti di Farmacia, cittadini compresi”.