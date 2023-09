Palloncini colorati in cielo e canzoni neomelodiche: "Ciao Simone Picci, Cagliari non ti dimenticherà mai"

Il cimitero cagliaritano di San Michele ha ospitato, nell’arco di 24 ore, due dei quattro funerali per i ragazzi morti nel tragico schianto di viale Marconi. L’ultimo seppellimento, cronologicamente parlando, è stato quello del 19enne Simone Picci. C’erano mamma Cinzia e la sorella, Ilaria, a salutare per l’ultima volta il giovane, insieme a tantissimi amici e residenti di San Michele e Is Mirrionis. Una folla commossa, la maggior parte di adulti e ragazzi con una maglietta con la faccia sorridente di Simone e la scritta che è diventata utilizzatissima anche nei tanti post di cordoglio sui social: “Vivrai sempre nel nostro cuore”. Una tragedia nella tragedia: Picci era scampato a un terribile incidente a inizio 2023, quattro giorni fa purtroppo non ce l’ha fatta. Era seduto vicino ad una delle portiere posteriori della Ford Focus protagonista di una carambola mortale. Durante tutto il funerale, nel piazzale esterno del cimitero, hanno regnato silenzio e singhiozzi.

Poi, all’uscita della bara bianca, è partita la canzone “Danzami nei sogni” del cantante neomelodico Andrea Zeta. Appena è partito il testo un mare di palloncini bianchi, blu e neri sono stati liberati nel cielo: “Ciao Simone Picci, Cagliari non ti dimenticherà mai”.