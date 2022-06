Il basket all’aria aperta ritorna, dopo anni di assenza, a Quartu. È stato inaugurato il nuovo playground del Poetto, con il parquet interamente ridisegnato dal noto street artist Tellas. Il Comune non ha speso un centesimo, tutti i soldi per la riqualificazione sono stati messi dalla Dope Factory: più di 32mila euro per avere, in cambio, il suo logo vicino ai due canestri. Presenti vari esponenti politici quartesi, per il taglio del nastro. Il via alla prima gara è stato dato dall’assessora con delega allo Sport, Cinzia Carta, che ha alzato in cielo il pallone conteso dalle prime due squadre in gara nella “Dope BB League”, torneo in programma sino al prossimo diciannove giugno nella nuova location sportiva vista mare.

Al torneo, inoltre, partecipano cestisti provenienti da tutta la Sardegna, che quindi dovranno restare per qualche giorno, eliminazioni permettendo, nella terza città della Sardegna. “Quartu ha di nuovo il basket all’aperto e il grande sport”, spiegano dall’amministrazione comunale.

L'articolo Palleggi e triple, a Quartu ritorna il basket all’aperto: super sfide sul nuovo parquet del Poetto proviene da Casteddu On line.