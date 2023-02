Pallavolo sarda in lutto, muore a 51 anni Maurizio Combet: "Ha allenato con passione tante squadre"

Lutto nella pallavolo sarda per la scomparsa dell’allenatore Maurizio Combet. Aveva cinquantuno anni, ad agosto avrebbe spento cinquantadue candeline. Uno sportivo conosciutissimo sui parquet di tutta la Sardegna, Combet. Stava male da tempo e ha perso la battaglia contro la leucemia. Lavorava come consulente della salute e sicurezza sul lavoro nel gruppo Cellino, nel settore alimentare e Zootecnico. Ha trascinato al successo tante squadre, dalla San Paolo alla Pallavolo Cagliari in A1, sino al Decimomannu.



Le pagine Fb delle società pallavolistiche sarde sono piene di messaggi di cordoglio: “La società della Pallavolo Alfieri Cagliari si unisce al cordoglio per la prematura perdita dell’amico Maurizio Combet. Il presidente Roberto Capra, i dirigenti, i tecnici e tutte le Atlete si uniscono in un caloroso abbraccio a tutti i parenti di Maurizio. Ciao Maury!”. Il Gs Aquila lo omaggia così: “Allenatori, dirigenti e atleti si uniscono a dolore del mondo della pallavolo sarda per la scomparsa del caro Maurizio Combet”. Ancora, la pallavolo Decimomannu: “Ci uniamo al cordoglio per la scomparsa del tecnico Maurizio Combet, ex allenatore gialloblù scomparso prematuramente.Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la nostra società”. E da Quartucciu, sino a Guasila e Sant’Antioco fioccano i ricordi. E, ovviamente, spicca soprattutto il messaggio della Fipav Sardegna, guidata da Eliseo Secci: “Il comitato regionale si stringe attorno ai familiari e agli amici del caro Maurizio Combet, per tanti anni nostro collaboratore e protagonista dei successi della San Paolo prima e del Cagliari Pallavolo poi sino all’A1. Ragazzo leale e disponibile, ha lasciato un segno nelle nostre vite”.