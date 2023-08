Palio dell’Assunta a Siena: vince l’Oca. Caduta per “Tittia” e Abbasantesa

Oristano

La contrada bianco – verde con la banda rossa torna a trionfare dopo 10 anni

L’oca ha vinto il palio dell’Assunta a Siena. La vittoria è arrivata dopo 10 anni e un mese dall’ultimo trionfo in piazza del Campo. Il cavallo Zio frac, un castrone baio del 2015 nato a Pozzomaggiore, ha concluso i tre giri scosso, dopo la caduta del fantino Carlo Sanna detto Brigante.

Ha concluso la gara scossa anche Abbasantesa, la baia di 7 anni di Mark Harris Getty, allevata da Nicola Dessì nel paese del Guilcier. Il noto fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, vincitore del Palio dello scorso 2 luglio e favorito oggi, è caduto alla prima curva, trascinando con se anche la cavalla che si è fortunatamente rialzata subito.

Al Palio dell’Assunta hanno partecipato anche Andrea Coghe, figlio del fantino originario di Norbello Massimino. Coghe ha montato per la contrada del Drago il baio di 9 anni “Vitzichesu” allevato da Francesco Pala a Bitti.

In sella a Schietta”, una baia 12 anni, allevata da Antonello Puddu a Bolotana, ha corso per la Tartuca il fantino di Santu Lussurgiu Sebastiano Murtas detto “Grandine”, alla sua undicesima presenza in piazza del Campo.