Pali e alberi crollati, danni alle auto e strade ko: il forte vento crea danni nel sud Sardegna

Danni per il maltempo anche nel sud della Sardegna. A Cagliari, in viale Colombo, all’altezza dell’autoparco dei mezzi dell’Enel, con raffiche intorno ai 70 km orari, un palo della luce è caduto ed ha sfondato il vetro anteriore di una Smart parcheggiata. Visto il traffico intenso in quel tratto di strada è un miracolo che non siano state colpite auto di passaggio e nessuno si sia fatto male. Sono intervenuti i Vigili del posto e gli agenti della polizia Locale per mettere in sicurezza il tratto stradale che per i rilievi del caso. Alla fine, si sono fortunatamente contati solo i danni all’automobile e nessun ferito. Ma il vento ha soffiato molto forte anche in tutto il Campidano, creando danni e mettendo in difficoltà molti cittadini.

A Maracalagonis, nella zona di Torre delle Stelle, in via Antares, un grosso albero si è rovesciato ed è finito in mezzo alla strada, creando enormi disagi ai passanti e agli abitanti dell’area, ancora frequentata da tanti turisti. I residenti che hanno contattato la nostra redazione denunciano apertamente che “da anni la località é ormai in stato di degrado soprattutto per la gestione delle strade. Alberi che necessitano di potatura, diserbo che non viene mai eseguito diventando un pericolo per gli incendi e tanta polvere sulle strade che crea un pericolo per i passanti. Il comune di Maracalagonis sembra praticamente assente su queste problematiche. Speriamo che almeno la Protezione Civile intervenga”.