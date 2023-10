Paletti e marciapiede distrutti al porto di Cagliari: "Il guidatore non è fuggito e pagherà i danni"

È andato a sbattere contro i paletti in ferro e il marciapiede in marmo di via Molo Sant’Agostino a Cagliari, tre giorni fa, Andrea Usai. I danni sono ingenti e, in seguito allo schianto col suo autoarticolato, era arrivata una richiesta di sos anche da parte della stessa Autorità portuale: “Se qualcuno avesse visto la targa o avesse notizie utili, ci contatti”. Ma l’autotrasportatore aveva fatto tutto ciò che si deve fare in caso di incidente: “Non è fuggito, anzi, si è immediatamente adoperato per eliminare i detriti dalla strada e ha immediatamente denunciato l’evento, tanto alla polizia Municipale quanto all’Autorità Portuale”, afferma il suo avvocato, Michele Ibba. Possibile, quindi, che non ci sia stata una rapida comunicazione tra gli uffici.

Le cause dell’incidente? “Si è trattato di un improvviso guasto meccanico”, precisa ancora il legale del guidatore. E per i danni? “Il mio cliente è assicurato”.