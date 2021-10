Palestre e campi sportivi ko a Selargius, il Comune alle società: “Restituite le chiavi”

Il senso è, principalmente, uno: “Restituite le chiavi”. A chiederlo, con una nota ufficiale spedita alle principali associazioni sportive di Selargius – Asd Selargius, Asd Sporting Selargius, Polisportiva Libertas Campidano, Atletica Selargius, Circolo tennis Selargius, Su Planu calcio 1985, Futura calcio Sales, Città di Selargius 1985, basket San Salvatore, handball Selargius, Polisportiva Selargius 85, Phenix basket, handball Karalis, Orione Selargius e Futsal Selargius – sono gli stessi uffici comunali degli Affari generali. Tutte le strutture sono ko, inaccessibili. Il motivo? “Verifica di idoneità all’uso in sicurezza dei campi di calcio del generale Virgilio Porcu, della stessa pista di atletica e dei campi da tennis, dei campi da calcio di via delle Ginestre e via Machiavelli e delle palestre di via Parigi, via delle Begonie e via Rossini”. E, quindi, “sino alla data della formale concessione in uso delle diverse strutture sportive a seguito del positivo completamento del procedimento di verifica dell’agibilità delle stesse, è fatto assoluto divieto di accesso. Le società sono invitate a riconsegnare le chiavi di accesso utilizzate nella stagione 2020/2021 al servizio Sport del Comune”. In seguito, eventualmente, a verifiche terminate, “saranno consegnate ai beneficiari una volta rilasciate le nuove concessioni d’uso”. E, per chi non le restituisce, l’accesso ai locali sportivi sarà comunque impossibile, perchè il Comune provvederà “a far cambiare le serrature”. E multe in arrivo per chi sgarra: “I controlli sull’abusivo utilizzo delle strutture sarà affidato al comando della polizia Locale”. La firma è del direttore dell’area, Maria Regina Vittone, e porta la data di ieri. Entro domani, tutti i presidenti delle società sportive dovranno riconsegnare le chiavi.Una situazione incandescente, già più di un presidente di club si è lamentato sui social. E il sindaco Gigi Concu annuncia un incontro urgente: “A seguito delle preoccupazioni e delle oggettive difficoltà che si trovano a vivere le società sportive operanti nel nostro territorio, anticipo che lunedì mattina sarà mia cura invitare i dirigenti delle stesse a un confronto col sottoscritto. Un atto doveroso, per discutere sulle attuali problematiche legate agli impianti e ai rinnovi delle concessioni, e cercare di trovare soluzioni condivise. In attesa di poterci incontrare mercoledì mattina, alle 12, assicuro che da parte mia e di tutta l’Amministrazione c’è la massima attenzione e disponibilità a mettere in campo ogni azione possibile e fattibile che consenta alle realtà selargine di operare nel migliore dei modi”.