Palestre a Cagliari, la svolta a fine gennaio: “Possibile la riapertura con nuove regole”, ecco quali. Oggi uno spiraglio di luce viene dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “Penso sia possibile , seppur con alcune limitazioni, riaprire palestre, piscine e centri di danza entro la fine di gennaio”. Lo ha detto, Spadafora, durante il programma di Raitre Agorà. Il ministro ha aggiunto che si dovrà tenere conto dell’andamento dei contagi, “ma l’apertura a fine gennaio è un obbiettivo raggiungibile . Vorrei lanciare un segnale di tranquillità”. Per quanto riguarda le limitazioni si discute se sia possibile contingentare ulteriormente gli ingressi e vietare l’uso degli spogliatoi. Per le palestre, per esempio, si potrebbe pensare a limitare (cosa possibile per quelle piccole) l’accesso a un solo cliente con un istruttore, continua Quotidiano.net.

