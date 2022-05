Palestra letteraria a Cagliari per esercitarsi a scrivere - Sardegna

Una palestra. Ma non per fare pesi o pedalare con la cyclette. Ma per allenarsi a scrivere, magari per sbloccarsi e finire una volta per tutte quel romanzo o quella raccolta di poesie rimaste per tanto tempo nel cassetto. Sarà inaugurata a Cagliari lunedì prossimo, 6 giugno, la prima Palestra Letteraria in Italia, uno spazio fisico e permanente dedicato a chi vuole scrivere. La sede sarà il teatro degli Intrepidi Monelli, nel quartiere di Sant'Avendrace.

C'è anche un coach, uno scrittore che ce l'ha fatta. Partendo dall'autoproduzione e approdando a Feltrinelli. "Per la prima volta si offrirà uno spazio attrezzato che può accogliere in gruppo chi ama scrivere. La scrittura è spesso uno sforzo solitario e faticoso - spiega- la Palestra Letteraria nasce per trasformarlo in un momento costruttivo, stimolante, divertente in cui crescere e arricchirsi umanamente come persone oltre che come scrittori".

Una novità. "Esistono librerie dove comprare libri, biblioteche dove leggerli, festival dove promuoverli e adesso finalmente c'è anche uno spazio dove scrivere in santa pace, lontano da impegni di lavoro e famigliari, e soprattutto dove far incontrare e dialogare la comunità degli aspiranti scrittori". La Palestra Letteraria non intende sostituirsi alle scuole di scrittura esistenti, ma anzi si avvarrà di collaborazioni con docenti e insegnanti esterni che aiuteranno gli iscritti a sviluppare non solo il loro talento, ma anche una professionalità completa rispetto al mondo dell'editoria.

"Ogni mese la Palestra ospiterà autori, editor, agenti letterari, editori, librai e figure di livello internazionale del mondo dell'editoria, perché oltre a esercitarsi nella scrittura è importante acquisire competenze sulla filiera produttiva del libro e su cosa significhi veramente il mestiere dello scrittore". Il programma prevede nel mese di giugno nei 4 open day gratuiti aperti a tutti (scrittori, giornalisti, lettori, amanti dei libri e semplici curiosi). Obiettivo: familiarizzare con lo spazio e incontrare gli ospiti speciali della Palestra. Partenza lunedì. Melis dialogherà in presenza sui trucchi del mestiere con i giovani autori Matteo Porru, Cristian Mannu, Valeria Pecora e con Massimo Carlotto, che si collegherà da Padova. Tra gli appuntamenti, il 27 giugno, anche una inedita tavola rotonda sul ruolo delle librerie che coinvolgerà quattro storiche e agguerrite libraie cagliaritane: Maura Lusci, Laura Ancis, Luisa Siddi e Ilaria Pintus.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna