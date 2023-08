Pale eoliche: l’assessore regionale Pili critica col Governo, chiama a raccolta i Comuni

Cagliari

Servono regole condivise

“Quello che sta accadendo in questi giorni, e cioè che arrivino autorizzazioni alla realizzazione di impianti ad energia rinnovabile in assenza di condivisione con i Comuni e con la Regione, è la riprova che la semplificazione normativa in materia di rinnovabili, ha accentrato relegando Regioni e Comuni esclusivamente a ratificatori di quanto già deciso negli uffici di governo”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Industria Aniota Pili, che interviene sulla vicenda del nuovo progetto per la realizzazione di una centrale energetica con l’installazione di diverse pale eoliche ai piedi del Montiferru e nell’Alto Campidano.

“È chiaro che la procedura autorizzativa deve necessariamente essere riallineata con il diritto sacrosanto degli enti locali di programmare il territorio”, afferma l’assessore Pili. “Nei prossimi giorni sarà calendarizzato un incontro con le Regioni a livello nazionale nell’ambito della Commissione Energia della Conferenza delle Regioni e, a livello regionale, un incontro con i Sindaci sardi insieme ad Anci e Cal, sul tema delle aree idonee, per cui siamo ancora in attesa della bozza di decreto ufficiale da parte del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica”.

“Ricordo che all’interno di quel decreto si stabilisce non solo il quadro normativo entro cui le Regioni potranno legiferare ma anche gli obiettivi di implementazione di energia rinnovabile che ciascuna regione dovrà raggiungere”, conclude l’assessore Pili. “È evidentemente che consentire alle Regioni, in coordinamento e condivisione con i Sindaci dei territori, di legiferare in materia di aree idonee rimane una priorità su cui non si può più attendere”.

Giovedì, 24 agosto 2023