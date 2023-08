Palcoscenici d’Estate, tre concerti chiudono il Festival di Allai

Allai

Ultime date nel cartellone allestito dal Teatro del Segno

Un intrigante trittico sonoro chiude tra oggi e domani il festival Palcoscenici d’Estate, organizzato dal Teatro del Segno ad Allai. Si parte questa sera con la “Blues Night” del GS Trio, in programma alle 22 in piazza dei Balli. Sul palco Germano Seggio (chitarra), Marco Panzarella (basso) e Vito Di Pietra (batteria) proporranno tutto il fascino della musica del diavolo, assieme a standard jazzistici, incursioni nel rock e nel pop e canzoni d’autore. Un coinvolgente concerto con un duplice omaggio a icone del jazz come Miles Davis e Charlie Parker e un tributo ad artisti quali Joe Satriani e Jimi Hendrix, fino al blues partenopeo di Pino Daniele, che si intrecciano ai brani originali del chitarrista e compositore palermitano Germano Seggio.

L’artista siciliano, laureato in chitarra moderna alla London Middlesex University e specializzato in chitarra jazz alla West London University, sbarca in Sardegna alla testa del suo GS Trio, sotto l’egida del Palazzo d’Inverno, per un evento incastonato nel quinto festival Palcoscenici d’Estate. Il Blues racconta le inquietudini contemporanee, tra accenti graffianti e una punta di malinconia, (anche) sotto le stelle del Barigadu.

Domani – venerdì 18 agosto – sarà la volta dell’opera (alle 22, sempre in piazza dei Balli) con “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti in forma di concerto, con Chiara Loi (soprano), Carlo Cocco (tenore) e Manuel Cossu (baritono) e con l’orchestra da cCamera “Johann Nepomuk Wendt” diretta da Raimondo Mameli. Sul palcoscenico una storia d’amore in un idilliaco ambiente agreste, dove la bella Adina gioca a far la seduttrice, ammaliando soldati e ufficiali in transito sotto lo sguardo adorante del “suo” Nemorino, finché non sopraggiunge il dottor Dulcamara con il “magico” elisir…

Infine sabato 19 agosto (ancora una volta alle 22 in piazza dei Balli) un viaggio tra sonorità antiche e contemporanee con “Nemos” / NUR ethnic music original Sardinia, il nuovo progetto di Massimo Loriga (voce, sassofoni, armoniche, flauto traverso, sulitu, benas, trunfa, ghironda) con Daniele QQ Cuccu (chitarre, banjo, mandola, bouzouki, laud, sulitu, trunfa, benas), Massimo Perra (organetto, fisarmonica, percussioni, armonica), Valter Spada (basso), Giovanni Scano (batteria, cajon, spoons, washboard, rub board) e Enrico Frongia (voce, rumori), tra rimandi alla musica medioevale e alla tradizione francese, accanto ai canti e i balli della Sardegna.

L’ingresso è gratuito per tutte e tre le serate.

Giovedì, 17 agosto 2023