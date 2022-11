Palazzo Doglio a Cagliari si prepara a festeggiare il Natale e le Feste con un calendario ricco di eventi ed iniziative da non perdere tra arte, buona cucina, musica e tante imperdibili attività per adulti e bambini.

Si comincia domenica 4 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, con i Christmas Lab che andranno a stimolare la creatività di adulti e bambini. “Caro Babbo Natale” è il nome del laboratorio di calligrafia, in programma presso la Sala Castello, durante il quale i bambini dai 7 ai 12 anni potranno cimentarsi con l’arte di “disegnare le lettere” e creare letterine, biglietti e decorazioni. Contemporaneamente, gli adulti potranno partecipare al workshop “La tua Ghirlanda Natalizia” in collaborazione con Le Pompon Flower, dove avranno l’opportunità di conoscere tutti i segreti per confezionare la tradizionale decorazione di Natale che andrà poi ad abbellire la propria casa. I posti per i Christmas Lab sono limitati. Per informazioni e prenotazioni, si potrà contattare telefonicamente e tramite whatsapp il numero 338 151 7055.

Nel pomeriggio dell’8 Dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata, i bambini potranno incontrare Babbo Natale presso la Corte Doglio dalle 16 alle 19. Si potrà inoltre assistere al tradizionale rito di accensione dell’Albero accompagnato dai suggestivi canti di Natale a cura del coro di Studium Canticum, in programma alle ore 18.

Seguirà il Natale dei Bambini, una grande festa organizzata in collaborazione con BdiBimbi, in programma domenica 11 Dicembre dalle 10:30 alle 13:00 presso la Corte e prenotabile su Box Office, che vedrà la parata delle mascotte Disney di Natale e un ricco programma di intrattenimento musicale a cura del team dei Superanimatori.

Il 18 dicembre, dalle 12 alle 19, adulti e bambini di tutte le età potranno sfoggiare i loro maglioni (brutti) a tema natalizio in occasione del “Christmas Ugly Sweater Party in Corte” in una giornata organizzata con la collaborazione di BdiBimbi a supporto della Croce Rossa, con street food e musica dal vivo.

Immancabili, inoltre, le proposte dell’Osteria del Forte per deliziare anche i palati più esigenti. Per la Cena del 24 Dicembre, anticipata dall’Aperitivo in Corte con light lunch e musica dal vivo (a partire dalle 12:00), l’executive Chef Alessandro Cocco ha pensato ad un menu tutto speciale come omaggio alla Vigilia.

Il Menù del giorno di Natale, per pranzo dalle ore 13, combina la tradizione all’innovazione. Si comincia infatti con il “Carpaccio di salmone con mousse di formaggio caprino alle erbe” e i “Gamberi mandorlati con crema di ceci e chips di polenta”, per continuare con i classici “Tortellini in brodo” ed il “Risotto alla rana pescatrice con scorza di arancio e polvere di pistacchio. Ai secondi piatti – “Baccalà fritto con crema di pane al pomodoro e cipolla in agro” ed “Ombrina arrosto, carciofi allo zafferano e tartufo”, seguiranno due dessert: la “Panna cotta al frutto della passione” e il “Panettone con crema al vin santo”.

Il 26 Dicembre dalle 12, l’appuntamento sarà con lo “Street Food di Santo Stefano” con musica ed intrattenimento per bambini.

Anche la Notte di San Silvestro si preannuncia indimenticabile con la proposta da parte dei quattro ristoranti della Corte – Osteria del Forte, Maiori, Colonial e Saudade – di quattro speciali menù studiati ad hoc per il Cenone con musica e countdown per accogliere in grande stile l’inizio del nuovo anno.

Per l’occasione, l’Osteria del Forte andrà a proporre, dopo gli aperitivi – “Scaloppa di Foie Gras con insalata di mango e pere e salsa al mosto cotto” e lo “Scampo, cous cous di cavolfiore, arachidi e cioccolato bianco” – , due antipasti ricercati come il “Sandwich di manzo, asparagi, arancia e salsa senape” e “l’Astice, zabaione di mandorle, maionese di albicocche e crumble di pane panko alla nduja”, seguiti dal “Risotto mandarino cinese, foie gras e gambero rosso” e dal “Raviolo di taleggio con tartufo bianco e riduzione di carne“.

L’estro creativo dello Chef si rivelerà anche nei secondi, con la “Guancetta di vitello con polenta tartufata e il suo ristretto” e la “Capasanta bardata al prosciutto crudo su crema di topinambur e caviale” per chiudere con la “Semisfera di arancia, biscotto allo zenzero, ganache alla cannella” e il tradizionale Panettone.

E per festeggiare al meglio la magica notte dell’ultimo giorno dell’anno, Palazzo Doglio propone, inoltre, un esclusivo pacchetto per il pernottamento che include, tra gli altri vantaggi, la sistemazione in una elegante camera Deluxe con prima colazione presso l’Osteria Del Forte, la Cena di Capodanno, un ingresso per persona presso il Doglio Club SPA e uno speciale 10% di sconto su eventuali trattamenti.

In programma, rispettivamente il 1 ed il 6 Gennaio, dalle ore 13, il New year’s Day Brunch ed il Pranzo della Befana, sempre firmati dall’Executive Chef.

Tanti, inoltre, gli eventi in programma presso il Teatro Doglio, prenotabili attraverso i circuiti di Box Office Sardegna. Dal 9 all’ 11 dicembre 2022, infatti, si terrà la settima edizione del LEI Festival, con ben quattordici appuntamenti concentrati in tre intense serate che vedranno la partecipazione di nomi illustri come Umberto Galimberti, Maura Gancitano e Andrea Colamedici, Viviane Lamarque. Paolo Crepet , Massimo Cacciari e Carlo Piano.

Il 16 Dicembre alle 21: 00, il palcoscenico di Via Logudoro ospiterà Junior Robinson – uno dei più acclamati artisti gospel del Regno Unito e vincitore del Gospel Award come “Migliore cantante dell’anno” – con il Black Soul Gospel Choir, una formazione di circa 25 artisti tra coristi e musicisti che accompagneranno lo spettatore in un grande viaggio attraverso le sonorità del Contemporary Gospel.

Imperdibili, infine, gli appuntamenti fissi di dicembre con il Christmas Flower Corner in Corte, firmato da Le Pompon Flower, le domeniche mattina del 4 e 18 dicembre; con i Winter Drinks” all’insegna del Vin Brulé accompagnato dalle castagne e della cioccolata calda, in programma dalle ore 12 alle ore 21, tutti i fine settimana fino al mese di gennaio. Il ricco calendario di iniziative si completa con Doglio Christmas Shop, dove sarà possibile acquistare e regalare esclusive esperienze dedicate alla raffinatezza, al benessere, al gusto e al grande intrattenimento legate al mondo di Palazzo Doglio Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 07064640 oppure scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

L'articolo Palazzo Doglio presenta il programma di Natale 2022 proviene da Casteddu On line.