Palazzo Doglio, splendido Hotel di Cagliari, unico nel suo genere che rivisita l’idea di comfort e la rende contemporanea, con le 72 camere che variano da stanze intime a suite di grandi dimensioni, tutte caratterizzate da un arredamento contemporaneo che unisce con eleganza dettagli classici e elementi di design, è alla ricerca di persone fortemente motivate.

Requisiti: i candidati ideali, hanno maturato esperienza nel ruolo di Chef de Rang, provengono da strutture alberghiere di prestigio, organizzazione del lavoro e del team; propensione a fare squadra, teamwork, dimestichezza nel lavoro con elevati standard di servizio, guest orientation, buona conoscenza della lingua Inglese.

Benefit. Offresi contratto a Tempo Determinato. Costituisce titolo preferenziale la residenza in zona.

Invia la tua candidatura a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

