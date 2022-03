BRUNCH

Un appuntamento da non perdere per trascorrere momenti di relax con i tuoi cari.

Uova alla

Benedict

, pancake con sciroppo d’acero e frutti di bosco, avocado toast e molto

altro

ancora!

Il divertimento è assicurato anche per i più piccoli, grazie alla collaborazione con i Superanimatori!

DA DOMENICA 20 MARZO A PARTIRE DALLE ORE 11:30

Contattateci adesso per prenotare il vostro tavolo!

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

070 6464154

Uova alla

benedict

e/o

royale

,

Scrambledeggscon

pancetta e/o salsiccia, Uovo in camicia con crostone di pane ai 5 cereali.

UOVA

Uova alla

benedict

e/o

royale

Scrambled

eggs

con pancetta e/o salsiccia

Uovo in camicia con crostone di pane ai 5 cereali

PER INIZIARE…

Avocado Toast e salmone

Pancake frutti di bosco e sciroppo d’acero

Focaccina al pomodoro fresco

Salsiccia e Fagioli

Selezione di Salumi e Formaggi

L’angolo campano con selezione di mozzarelle, stracciatella, burrata e pomodori di Pula

PIATTI PRINCIPALI

Cannelloni alla sorrentina

Lasagna

all’Emiliana

Roast Beef

con

patate

Caesar Salad

Club Sandwich

con

patatine

fritte

I NOSTRI

DOLCI

Gran Buffet di

Dolci della tradizione italiana

Selezione Gelati Artigianali

Tagliata di Frutta Esotica Fresca

BEVANDE

Bollicina di Benvenuto

Estratt

o

di Mela

&

Ananas

Estratto di

Carota

&

Zenzero

S

premuta

d’Arancia Fresc

a

Acqua

