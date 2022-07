PALAZZO DOGLIO

Cristina Bowerman è la prossima stella dell’Osteria del Forte

Martedì 12 Luglio 2022

Il terzo appuntamento dell’anno con le Notti Stellate dell’Osteria del Forte porta a Cagliari, il 12 Luglio alle 20:30, la celebre chef Cristina Bowerman, 1 stella Michelin dal 2010 e 3 forchette Gambero Rosso.

La cucina della Bowerman è stata definita un crossing culturale che racconta il gusto attraverso il dialogo costante fra tradizioni, culture, memoria e luoghi. La cena di gala del 12 luglio a Cagliari non farà eccezioni: il menù parla infatti di un viaggio che unisce le esperienze della Chef al territorio sardo come nel piatto “Filetto di tonno Carloforte scottato con miele di cardo locale, sesamo bianco e nero, salsa di Riso Buono Artemide in dashi, pesche di San Sperate alla brace in kimchi”. Non mancheranno, inoltre la “Pizza di sedano rapa, olio speziato al sesamo, germogli e fiori udibili”, gli “Spaghettini Felicetti, vongole, miso, lattuga di mare e finocchietto di mare”, e il “Latte condensato, gelatina di caffé, mandorle sabbiate e gelato al Baileys”.

Socio fondatore e Presidente dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto dal 2016, la Chef ha recentemente aderito allo Chef Manifesto, l’iniziativa lanciata da Paul Newnham con l’obiettivo di porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare e promuovere l’agricoltura sostenibile entro il 2030. Ha partecipato, inoltre, al progetto S.Pellegrino Young Chef Academy, che ha sposato fin dalla prima edizione, nel 2015, facendo da mentore al finalista italiano.

Da sempre la Chef cerca di rappresentare un role model per le donne nella ristorazione, un valore che le è stato riconosciuto anche in occasione di TEDxMilano Women e TedXaubg. Molto sensibile al tema della sostenibilità attraverso la valorizzazione dei produttori locali e la logistica dei prodotti, Cristina Bowerman è stata recentemente inserita nella selezione mondiale di Green Initiative redatta dalla Guida Michelin. Protagonista della più grande campagna di ACTION AID nel 2015, è tra i dieci fondatori nell’organizzazione Fiorano For Kids, per la ricerca sul ruolo terapeutico di diete specifiche nella cura dell’epilessia infantile.

Per maggiori informazioni e prenotazioni sull’appuntamento di Martedì 12 Luglio 2022 all’Osteria del Forte contattare il numero 070 6464154 oppure inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

