Pagaie in maschera, al via la seconda edizione del Carnevale in acqua

Cagliari tutta da vivere, ancora una volta le acque della città ospitano un evento per grandi e piccoli.

Bikappa e Karalis Pink Team organizzano per il secondo anno consecutivo “PAGAIE IN MASCHERA”: kayak, canoe, sup e dragoni tutti rigorosamente in maschera.

Domenica 19 febbraio, tra le 10 e le 13, una coloratissima sfilata marina partirà dalla Darsena dei Sali Scelti nell’aria protetta del Parco di Mentargius verso il Padiglione Nervi e proseguirà fino al tratto antistante Su Siccu. Le due ASD insieme a tanti amici canoisti per mostrare che sport significa stare insieme, divertirsi e mettere in evidenda le bellezze di questa città….anche a Carnevale!!!!