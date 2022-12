Pagaiando alla scoperta dell’Oristanese. Canoisti da Slovenia e Svizzera scelgono Cabras e Zeddiani

Oristano Allenamenti nel Sinis per il campione Rok Smit. Il Circolo Nautico Oristano attende altri atleti tra febbraio e marzo La canoa è sempre più internazionale tra Cabras e Zeddiani. Per dieci giorni si è allenato qui lo sloveno Rok Smit, protagonista agli Europei e ai Mondiali Under 23. Accompagnato dal fratello Jan, ha scelto per la preparazione invernale proprio il centro sportivo che sia affaccia sul rio Tanui, casa del Circolo Nautico Oristano. Le strutture e l’accoglienza lo hanno stregato a tal punto che tornerà a marzo, e non sarà solo. Insieme a lui ci sarà infatti la selezione nazionale del suo paese: una dozzina di atleti provenienti da Lubiana, accompagnati dal tecnico Jernej Zupancic. A promuovere la destinazione sarda è stata l’allenatrice Melanie Schembri, che aveva visitato gli impianti del Circolo Nautico Oristano a novembre, insieme a Mia Medved, in occasione del meeting internazionale di canoa kayak “I Giganti dello Sprint”. Proprio Medvev soltanto pochi mesi fa aveva vinto la medaglia di bronzo agli Europei Under 23 ed era arrivata quinta ai Mondiali di categoria, nel K1 200 metri. “Gli sloveni ci hanno preso in simpatia”, ha detto sorridendo il presidente del Circolo Nautico Oristano, Gian Marco Patta, “tanto che Melanie Schembri vorrebbe tornare anche a febbraio, portando un gruppo di bambini di 10 anni. Le piacerebbe organizzare anche una giornata ecologica e far conoscere ai piccoli atleti le nostre zone umide”.

Melanie Schembri impegnata ad allenare Mia Medved

Insomma, tanto sport ma anche promozione del territorio. “Per noi è questa la vera sfida”, ha ribadito il dirigente sportivo, “da tempo sono consapevole delle potenzialità dell’Oristanese. Il salto di qualità però lo possiamo fare soltanto con il contributo di tutti. Mi auguro arrivino risposte positive, a partire dalla città capoluogo. Oristano deve essere protagonista di questa crescita”. Non solo la Slovenia ha scelto il Sinis. A marzo si alleneranno tra Cabras e Zeddiani anche una decina di atleti della selezione nazionale svizzera. A seguirli sarà l’allenatore elvetico Matthias Krähenbühl. Inoltre, nei giorni della Sartiglia, a Oristano potrebbe arrivare un gruppo di canoisti dalla Lombardia, tesserati con la società Canottieri Leonida Bissolati di Cremona. “Abbiamo dimostrato di essere interlocutori credibili”, ha detto ancora Patta, “ma non possiamo certo permetterci passi falsi. Soltanto un mese fa abbiamo ospitato un meeting internazionale e già oggi raccogliamo i primi frutti. Questa può essere una vera locomotiva turistico-sportiva, non solo per Cabras, Zeddiani e Oristano, ma per l’intero territorio. Chi viene qui d’inverno ad allenarsi magari ci torna d’estate con la famiglia per scoprire le nostre splendide spiagge”. Giovedì, 22 dicembre 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano