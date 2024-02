Cronaca Una denuncia dopo la truffa online

Quartu Sant’Elena

Una denuncia dopo la truffa online



Ha incassato un anticipo di oltre 1.000 euro per la vendita di un motore marino e poi non si è più fatto sentire. Ma i carabinieri hanno seguito i movimenti del denaro e hanno denunciato per truffa aggravata un uomo di 43 anni di Sassari, già noto per altre vicende.

Le indagini erano partite dalla denuncia presentata dalla vittima del raggiro, un pensionato di 82 anni di Quartu Sant’Elena.

I fatti risalgono allo scorso novembre, quando il motore marino era stato messo in vendita sulla piattaforma Facebook Marketplace.

Raggiunto l’accordo con il venditore, il pensionato aveva effettuato due bonifici bancari, a titolo di anticipo. Ma il venditore era sparito e ovviamente il motore non era mai arrivato.

Venerdì, 2 febbraio 2024

