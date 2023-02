Paga per l’acquisto tramite internet di un cancello che però non gli viene mai consegnato: una denuncia

Oniferi

Indagini dei carabinieri

L’ennesimo raggiro on line ha portato a una denuncia per truffa a carico di un privato residente nel Sud della Sardegna.

A farla scattare sono stati i carabinieri della Stazione di Oniferi ai quali si è rivolta la vittima: ha trattato l’acquisto on line di un cancello scorrevole in metallo, ha pagato 500 euro, ma il cancello non mai giunto a destinazione.

I militari hanno individuato il presunto autore del raggiro attraverso il conto corrente sul quale il pagamento è stato eseguito.

Sabato, 4 febbraio 2023