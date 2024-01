Samatzai

I carabinieri sono risaliti al responsabile seguendo il denaro

Attratto dal costo – appena 6mila euro – ha versato un anticipo per l’acquisto di un trattore sulla piattaforma Marketplace di Facebook, ma non lo ha mai ricevuto.

In realtà non c’era alcun trattore da vendere e un giovane di Solarino, in provincia di Siracusa, è stato denunciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata: ha 29 anni, ufficialmente disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri di samatzai hanno avviato un’indagine in seguito alla querela di un agricoltore di 60 anni che era andato a cercare sul web un’occasione per l’acquisto di un trattore. Aveva trovato un “Goldoni” e per come acconto gli era stato chiesto di accreditare 2.928 euro su una carta Postepay al venditore, che poi si sarebbe fatto carico della consegna del trattore.

Il denaro è arrivato a destinazione, ma il mezzo agricolo no. Il contadino, stanco di attendere, ha denunciato la vicenda ai carabinieri, che dai dati della carta hanno identificato chi aveva intascato il pagamento.

Mercoledì, 24 gennaio 2024