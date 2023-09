Paga 800 euro di caparra per una stanza inesistente a Bologna: truffato uno studente di Villaputzu

Ieri a Villaputzu, i Carabinieri, a conclusione di una breve indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura, per truffa aggravata, un trentaquattrenne di Taranto, senza fissa dimora, gravato da numerose precedenti analoghe denunce. La sua vittima, un ventunenne di Villaputzu, studente universitario a Bologna, dovendo cercare casa nel capoluogo emiliano, aveva intrapreso una ricerca sul web e aveva trovato un’offerta conveniente: una stanza per soli 400 euro mensili. Era necessario però pagare quale caparra due mensilità ed il giovane pertanto effettuava un bonifico da 800 euro su una carta prepagata Postepay Evolution, il cui beneficiario si rendeva irreperibile subito dopo aver ricevuto il pagamento, lasciando il proprio interlocutore con le pive nel sacco. A seguito della denuncia querela immediatamente presentata dallo studente, i carabinieri hanno potuto appurare che la carta su cui era confluito il denaro era intestata ad una terza persona estranea alla vicenda. Questa, nel mese di marzo scorso, aveva subito il furto dei propri documenti d’identità. Ad utilizzare quella carta d’identità per aprire la carta Postepay era stato proprio l’uomo denunciato, come ricostruito dei militari dell’Arma. “Come sempre, affari troppo vantaggiosi sul web spesso nascondono solenni fregature”, sottolineano gli stessi militari dell’Arma.