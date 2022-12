Paga 22 mila euro per una Mercedes online ma l’auto esiste solo in foto: 47enne beffato a Pirri.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Pirri, dopo una querela presentata il 2 aprile scorso da un quarantasettenne, libero professionista, hanno denunciato per truffa aggravata un sessantaquattrenne, originario di Cattolica, residente a Pesaro ma di fatto senza fissa dimora, operaio, noto per analoghe vicende giudiziarie. Nello scorso mese di marzo, dopo aver pubblicizzato su un noto sito web la vendita a prezzi scontatissimi di una fiammante autovettura Mercedes, questi era riuscito a convincere la propria vittima, ingaggiata online, ad inviargli un anticipo di 22.560 euro su un conto corrente bancario attivato per la bisogna e poi subito chiuso, a lui intestato. Soltanto alla consegna la vittima avrebbe dovuto saldare con ulteriori 10.000 euro l’acquisto di un’auto che valeva molto di più rispetto al prezzo per il quale era stata offerta in vendita. Il problema successivamente emerso è stato che l’auto forse neanche esiste, trattandosi soltanto di una riproduzione fotografica. Naturalmente, compiuto il raggiro e acquisito il maltolto, il truffatore è sparito da ogni dove, in barba alle velleitarie attese del truffato.

