Padre Paolo Contini in tv parla degli abusi in seminario: “Rivedere la prescrizione per i reati di pedofilia”

Roma

Il sacerdote oristanese ospite della trasmissione “I fatti vostri”, su Rai 2

Innalzare in maniera significativa il termine della prescrizione, o toglierla del tutto, per il reato di pedofilia. È questa la proposta avanzata da padre Paolo Contini, il sacerdote oristanese che nelle scorse settimane ha denunciato abusi subiti quando era un giovane seminarista nel collegio dei frati.

Ospite su Rai 2 della trasmissione I fatti vostri , padre Paolo – parroco di Ghilarza, Abbasanta e Norbello – ha spiegato al giornalista Salvo Sottile perché ha denunciato a distanza di tanti anni. “Ho perdonato molto tempo fa, nonostante il sacerdote che mi ha fatto del male il perdono non l’abbia mai chiesto”, ha detto, “ma questo non significa che non ci debba essere giustizia. Sto studiando un’iniziativa con alcuni amici, anche parlamentari. Vorrei che si togliesse il termine o si innalzasse in maniera molto decisa il numero degli anni di prescrizione per un reato come la pedofilia. Questo perché la vittima di un pedofilo è un bambino, non ha gli strumenti per poter denunciare, e a volte non ha le persone intorno a lui che lo aiutino a farlo. Quando si cresce talvolta non si hanno le prove, e quando magari queste si trovano è troppo tardi. Credo siano giusti due principi: la vittima deve poter denunciare in qualsiasi momento, ma il pedofilo non potrà mai dormire un giorno tranquillo”.

Padre Paolo Contini ha ripercorso la sua adolescenza. “Ero un ragazzino pieno di sogni e con un grande desiderio: diventare sacerdote e spendere la mia vita per gli altri. Ho aspettato tanti anni per denunciare perché non avevo le prove. Quando ero piccolo avevo paura che nessuno mi avrebbe creduto. Pensavo che l’autorevolezza di quel sacerdote, stimato da tutti, era tale che nessuno avrebbe creduto a un ragazzino. Ero stato male a causa delle violenze subite, ho perso anni di scuola. Quel prete ha usato la mia innocenza e la mia fragilità, mi trovavo di fronte a qualcosa che non conoscevo e non potevo valutare perché non avevo piena coscienza. Ha fatto questo fino a quando, crescendo, ho potuto liberarmi”.

Dopo tanti anni, tutto è cambiato dopo un lutto. “Quando è morta mia madre ho ricevuto un messaggio di condoglianze con delle iniziali. Ho pensato subito che fosse quel sacerdote”, ha detto padre Paolo Contini, “ma non avevo il suo numero telefonico. Ha chiesto di venire nella mia parrocchia per celebrare una messa. A quel punto mi sono opposto e ho voluto parlare con il mio vescovo. Ho inviato una lettera al sacerdote che mi aveva fatto del male, lui pensava che avessi dimenticato tutto. Alle mie parole d’accusa ha risposto di non aver altro da aggiungere. Ho replicato elencando le violenze fatte a suo tempo e lui ha confermato tutto. Solo in quel momento ho capito di avere le prove. Era mio dovere denunciare”.

“L’unico scandalo è la violenza sessuale su un bambino, non la denuncia”, ha proseguito ancora Contini, rispondendo alle domande di Sottile. “Io non denuncio la Chiesa, io denuncio colui che si è nascosto dietro un abito religioso, facendo un danno a me e anche alla Chiesa. La mia è una denuncia per la Chiesa, non contro”.

In tv padre Paolo ha ricordato anche la dimostrazione di vicinanza arrivata nei giorni scorsi dall’arcivescovo di Oristano, Roberto Carboni, che in occasione delle cresime nella comunità del Guilcier ha preso la parola nell’atto penitenziale e ha chiesto perdono. “Forse in un primo momento ha avuto un po’ di titubanza”, ha dichiarato Contini, “poi davanti a tutti i fedeli ha chiesto scusa per non essere stato sufficientemente vicino alla denuncia. Ha chiarito che non bisogna avere dubbi su da che parte stare. La Chiesa deve stare dalla parte delle vittime senza se e senza ma”.

Mercoledì, 7 giugno 2023